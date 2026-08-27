Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Sağlık

Batı Nil virüsü bulaştırıyorlar: Sivrisinek ısırığı yaz gribine yol açabilir

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Batı Nil virüsü bulaştırıyorlar: Sivrisinek ısırığı yaz gribine yol açabilir
Fotoğraf Başlığı Batı Nil virüsü bulaştırıyorlar: Sivrisinek ısırığı yaz gribine yol açabilir

Batı Nil virüsü taşıyan sivrisinekler, bazı kişilerde grip benzeri belirtilere yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle risk grubundakileri sivrisinek ısırıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ziyneti Kocabıyık
ZİYNETİ KOCABIYIK

Sivrisineklerle taşınan Batı Nil virüsünün çoğu kişide herhangi bir belirtiye sebep olmadığını, bazı kişilerde ise grip benzeri belirtiler görülebildiğini söyleyen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Habibe Tülin Elmaslar Mert “Batı Nil virüsü taşıyan Culex cinsi sivrisinekler tarafından ısırılanların yaklaşık yüzde 20’sinde baş ağrısı, halsizlik, üşüme ve titreme gibi grip benzeri belirtiler ortaya çıkabilir.

İleri yaştakiler, kronik hastalığı bulunanlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin sivrisinek ısırıklarına karşı daha dikkatli olması gerekir” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Sıcak havada vücudun dengesini bozabiliyor! Uzmanından ilaç uyarısı
SAĞLIK

Sıcak havada vücudun dengesini bozabiliyor! Uzmanından ilaç uyarısı

Sivrisineklerin genellikle akşam serinliğinde, hava kararmak üzereyken aktif hâle geldiğine işaret eden Dr. Mert “O saatlerde mümkünse açık alana çıkılmaması, çıkılacaksa uzun kollu ve vücudu kapatan kıyafetlerin tercih edilmesi, koruyucu losyonların kullanılması gerekiyor” diye anlattı.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Sağlık
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BİLİRKİŞİ: BOĞULDU
BİLİRKİŞİ: BOĞULDU
Kuriş için cinayet soruşturması başlatıldı!
18 YILLIK HASRET BİTTİ!
18 YILLIK HASRET BİTTİ!
F.Bahçe Lyon'u eledi, Devler Ligi'ne yükseldi
DESTAN YAZDI!
DESTAN YAZDI!
Mourinho ve Jesus yapamadı, Kartal başardı
'F.BAHÇELİLİK BÖYLE OLMAZ'
'F.BAHÇELİLİK BÖYLE OLMAZ'
İsmail Kartal'dan eleştirilere sitemkâr cevap
"ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK”
Tarihin yeniden yazıldığı bir döneme girdik
NORMAL DOĞUMA DÖNÜŞ
NORMAL DOĞUMA DÖNÜŞ
"Her gebeye bir ebe" sezaryeni düşürdü
LYON'U ELEDİ, SERVETİ KAPTI
LYON'U ELEDİ, SERVETİ KAPTI
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
MALAZGİRT RUHU!
MALAZGİRT RUHU!
Tam olarak neyi ifade ediyor? Erdoğan dün özetledi
CHP NOKTAYI KOYDU!
CHP NOKTAYI KOYDU!
Mansur Yavaş'ın kararı belli oldu
"YORGUNUM PATRON"
ABD gemisi yönünü çevirdi, İran fırsatı kaçırmadı!
KAN DONDURAN CİNAYET
KAN DONDURAN CİNAYET
Eşini öldürdü, kucağındaki çocuğu alıp kaçtı!
VATANDAŞA YEDİRECEKLERDİ!
VATANDAŞA YEDİRECEKLERDİ!
Depodan yüzlerce kilo çıktı, hepsi imha edildi
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!
Haluk Levent'in milyonluk hesabı hakkında karar
"RÜŞVETLE İŞ YAPARDI!"
"İmamoğlu servet sahibi oldu" diyerek tek tek anlattı
BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ
BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ
Trump talimat verdi! ABD'de 1 haftalık yas
ANLAŞMA YAKIN!
ANLAŞMA YAKIN!
İstanbul devi, Rafael Leao'yu bitiriyor
"BU NE SOĞUK" DİYECEĞİZ!
Tarih belli oldu! Hava bir günde değişecek
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
51 kişi disipline sevk edildi, işte listedeki isimler
PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA!
PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA!
'Şeytantepe' belgeseline soruşturma başlatıldı
YENİ HAMLELER YOLDA!
YENİ HAMLELER YOLDA!
Beşiktaş'ta Önder Özen'den transfer müjdesi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Altı saatten az uyku yüksek tansiyon sebebi: Damarları bozuyor...
Altı saatten az uyku yüksek tansiyon sebebi
Kaydet
Bağımlılık, intihar ve narsizm salgını büyüyor: Gelişen teknoloji ruh sağlığını da bozuyor
Bağımlılık, intihar ve narsizm salgını büyüyor
Kaydet
Hareketle gelen omuz tıkırtısının sebebi ‘sırt nasırı’
Hareketle gelen omuz tıkırtısının sebebi ‘sırt nasırı’
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.