Batı Nil virüsü bulaştırıyorlar: Sivrisinek ısırığı yaz gribine yol açabilir

Batı Nil virüsü taşıyan sivrisinekler, bazı kişilerde grip benzeri belirtilere yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle risk grubundakileri sivrisinek ısırıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Sivrisineklerle taşınan Batı Nil virüsünün çoğu kişide herhangi bir belirtiye sebep olmadığını, bazı kişilerde ise grip benzeri belirtiler görülebildiğini söyleyen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Habibe Tülin Elmaslar Mert “Batı Nil virüsü taşıyan Culex cinsi sivrisinekler tarafından ısırılanların yaklaşık yüzde 20’sinde baş ağrısı, halsizlik, üşüme ve titreme gibi grip benzeri belirtiler ortaya çıkabilir.

İleri yaştakiler, kronik hastalığı bulunanlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin sivrisinek ısırıklarına karşı daha dikkatli olması gerekir” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Sıcak havada vücudun dengesini bozabiliyor! Uzmanından ilaç uyarısı

Sivrisineklerin genellikle akşam serinliğinde, hava kararmak üzereyken aktif hâle geldiğine işaret eden Dr. Mert “O saatlerde mümkünse açık alana çıkılmaması, çıkılacaksa uzun kollu ve vücudu kapatan kıyafetlerin tercih edilmesi, koruyucu losyonların kullanılması gerekiyor” diye anlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası