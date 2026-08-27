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Sağlık

Bağımlılık, intihar ve narsizm salgını büyüyor: Gelişen teknoloji ruh sağlığını da bozuyor

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Bağımlılık, intihar ve narsizm salgını büyüyor: Gelişen teknoloji ruh sağlığını da bozuyor
Fotoğraf Başlığı Bağımlılık, intihar ve narsizm salgını büyüyor: Gelişen teknoloji ruh sağlığını da bozuyor

Uzmanlara göre bağımlılık, intihar vakalarındaki artış ve narsizm, dünyayı tehdit eden üç büyük salgın haline geldi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu sorunlarla mücadelede pozitif psikolojinin önemine dikkat çekti.

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Gelişen teknoloji ve dijitalleşen dünyada insani değerler ve ruh sağlığı alarm veriyor. İnsanlığını tehdit eden üç büyük küresel salgına dikkat çekerek acil uyarıda bulunan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Bağımlılık, intihar vakalarındaki artış ve hızla yayılan narsizm şu anda dünya için en önemli üç büyük salgın” dedi.

Uluslararası Pozitif Psikoloji Derneği (IPPA), dünyanın önde gelen pozitif psikoloji buluşmalarından biri olan Dünya Pozitif Psikoloji Kongresi’nin 10’uncusunu İstanbul’da gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 7-10 Temmuz 2027 tarihlerinde düzenlenecek kongre, pozitif psikoloji alanında dünyanın farklı ülkelerinden uzmanları Türkiye’de bir araya getirecek.

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Kongre Başkanı Dr. Tayyab Rashid’in katılımıyla düzenlenen kongre tanıtım toplantısında konuşan Prof. Dr. Tarhan, geleneksel değerlerin ve toplumsal bağların zayıflamasıyla derinleşen bu kriz ortamında, çözümün insan odaklı ve kadim değerleri bilimle harmanlayan yaklaşımlardan geçtiğini söyledi.

Günümüzdeki, bağımlılık, intihar ve narsizm sorununa karşı pozitif psikolojiye ihtiyaç olduğunu, kültürel değerlerin de bu problemlerle mücadelede önemli bir kaynak olabileceğine dikkat çekti. Dr. Tayyab Rashid “Psikoloji daha önceleri negatif yönlere odaklanmıştı, pozitif psikoloji akımı ise insanların güçlü yönlerine ve karakterlerine yönelmektedir. ‘İyi oluş’ bilimiyle ilgileniyoruz” dedi.

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