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3. Sayfa

Eşini öldürdü, çocuğu alıp kaçtı! Diyarbakır'da kan donduran koca cinayeti

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde eşinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Genç kadın, kucağında çocuğu varken saldırıya uğrarken, dehşet anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kucağında çocuğu varken eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eşini öldürdü, çocuğu alıp kaçtı! Diyarbakır'da kan donduran koca cinayeti
Başlık ResmiEşini öldürdü, çocuğu alıp kaçtı! Diyarbakır'da kan donduran koca cinayeti

Edinilen bilgilere göre, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içerisinde Sultan Akdemir (32), kucağında çocuğu varken boşanma aşamasında olduğu eşi E.A. (30) ile tartıştı. E.A., eşiyle bir süre tartıştıktan sonra belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı.

Eşini öldürdü, çocuğu alıp kaçtı! Diyarbakır'da kan donduran koca cinayeti
Başlık ResmiEşini öldürdü, çocuğu alıp kaçtı! Diyarbakır'da kan donduran koca cinayeti

ÇOCUĞU ALARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI

E.A., daha sonra çocuğu alarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Akdemir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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