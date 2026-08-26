Filenin Sultanları durdurulamıyor: 4'te 4 yaptık!

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 mağlup etti ve grupta 4'te 4 yaptı. Ay yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında cuma günü Polonya ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Almanya ile karşılaştı.

MİLLİLER KUSURSUZ İLERLİYOR

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Türkiye, Almanya'yı 3-1 yenerek grupta 4'te 4 yaptı. Almanya ise 2. kez mağlup oldu.

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Türkiye - Almanya

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette milliler, Vargas'ın servis turunda farkı açtı (9-4) ve Almanya'ya mola aldırdı. Almanya maça Alsmeier ile tutunmaya çalışsa da orta oyuncularını etkili kullanan Türkiye, ilk seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi başlayan taraf Almanya olsa da ay-yıldızlılar, rakibini Vargas'ın sayılarıyla yakaladı. Çekişmeli süren ikinci bölümde takımlar karşılıklı hücum hatalarıyla sayılar bulurken Hande Baladın ile sete ağırlığını koyan taraf milliler oldu. Setin sonlarında rakip takım, Grozer ile etkili oldu ve skoru eşitledi: 23-23. Türkiye, aldığı molalarla rakibinin temposunu kırmakta zorlandı. Seti 27-25'lik skorla bitiren Almanya, karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette Vargas ve Hande Baladın ile kontrolü elden bırakmayan ay-yıldızlı ekip, seti 25-20 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü sete Türkiye, Saliha Şahin'in smaçlarıyla skor üreterek başladı. Deniz Uyanık'ın bloklarıyla ritmini yakalayan milliler, farkı açmayı sürdürdü: 17-11. Taraftarının da desteğiyle dördüncü sette 25-19 üstün gelen ay-yıldızlılar, maçı da 3-1 kazandı.

BİR SONRAKİ RAKİP POLONYA

Filenin Sultanları, A Grubu'nun beşinci maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da Polonya ile karşılaşacak.

Türkiye - Almanya

MİLLİ TAKIM KADROSU

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki kadrosu şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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