Hırvatistan’da çocukken bir rahip tarafından cinsel istismara uğrayan 44 yaşındaki mağdurun açtığı davada kilise aleyhine verilen 20 bin euroluk tazminat kararı kesinleşti. Zagreb Bölge Mahkemesi, alt mahkemenin kararını onaylarken, karar Hırvatistan’da bir din görevlisi ve Katolik Kilisesi’ne bağlı bir kurumun pedofili davasında ilk kez tazminat ödemesine hükmedilmesi açısından tarihi bir nitelik taşıdı.

Hırvatistan’da yıllar önce yaşanan bir çocuk istismarı davası, Katolik Kilisesi açısından emsal niteliğinde bir kararla sonuçlandı.

1997 yılı ekim ayında yaşanan olay sırasında Split kentindeki Aziz Frane Kilisesi’nin başrahibi olan Gracijan Gasperov’un cinsel istismarına maruz kalan ve bugün 44 yaşında olan mağdura, 20 bin euro tazminat ödenmesine hükmedildi.

Hırvatistan basınındaki haberlere göre geçtiğimiz yıl Split kentindeki alt mahkemenin mağdur lehine aldığı karar, Zagreb Bölge Mahkemesi’nde üç hakimden oluşan heyet tarafından onaylanarak kesinleşti. Olay nedeniyle karara bağlanan 20 bin euro manevi tazminat ve mahkeme masraflarının ise kilisenin rahibi ile kilisenin bağlı olduğu bölgesel kilise idaresi tarafından ödenmesine karar verildi.

Hırvatistan’da bir ilk! Katolik Kilisesi istismar davasında tazminata mahkum edildi

MAĞDUR: YARALARIM İKİ KAT ARTTI

Mağdur, basına yaptığı açıklamada, "Bu, Hırvatistan’da bu türde verilen ilk karar olduğu için hakimlerin gösterdiği cesaret nedeniyle gurur duyuyorum. Kiliseye olan tüm inancımı kaybettim. Yaralarım iki kat daha arttı çünkü bu kurum, sekiz yıl boyunca beni tükenişe ve hatta intihara sürükledi. Şimdi mahkemenin önünde, bu sözlerimin arkasındayım" dedi.

15 yaşında istismara maruz kalan ve yıllarca psikolojik tedavi gören mağdurun yaşadığı olay, ancak 2011 yılında yaşadıklarını başka bir rahibe anlatmasıyla birlikte ortaya çıktı.

Hırvatistan’da bir ilk! Katolik Kilisesi istismar davasında tazminata mahkum edildi

CEZA DAVASI AÇILMADI

Gasperov, 2017 ve 2018 yıllarında kilise bünyesinde yürütülen soruşturmanın ardından dönemin Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis’in aldığı kararla görevden uzaklaştırıldı, Fransisken tarikatından çıkarıldı ve kilisede görev yapması yasaklandı. Ancak, olay zamanaşımına uğradığı için hakkında ceza davası açılmadı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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