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Can Polat’ın ölümü sonrası ailede kriz! Kızı annesini suçladı: Beni evden kovdu

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Dilan Polat’ın yakın koruması Can Polat’ın ölümünün ardından aile içinde kriz patlak verdi. Can Polat’ın kızı Damla Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda darp edildiğini ve annesi Seçil Polat tarafından evden kovulduğunu iddia etti.

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Dilan Polat’ın yakın koruması ve Engin Polat’ın kuzeni Can Polat’ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından aile içindeki anlaşmazlık iddiaları gündeme geldi. Can Polat’ın büyük kızı Damla Polat, annesi Seçil Polat hakkında çeşitli iddialar ortaya attı.

Can Polat’ın ölümü sonrası ailede kriz! Kızı annesini suçladı: Beni evden kovdu
Başlık ResmiCan Polat’ın ölümü sonrası ailede kriz! Kızı annesini suçladı: Beni evden kovdu

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Damla Polat, annesi Seçil Polat’ın babasının vefatının ardından evde Kur’an okunmasını ve aile üyelerinin her akşam eve gelmesini istemediğini öne sürdü.

Can Polat’ın ölümü sonrası ailede kriz! Kızı annesini suçladı: Beni evden kovdu
Başlık ResmiCan Polat’ın ölümü sonrası ailede kriz! Kızı annesini suçladı: Beni evden kovdu
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DAMLA POLAT’TAN ANNESİNE “EVDEN KOVDU” SUÇLAMASI

Damla Polat, paylaşımında, “Babamın vefatının ardından 5. günü babamla alakalı bu evde Kur’an okunmasını istemediğini ve her akşam herkesin gelmesini istemediğini söyleyen anne diye bildiğim Seçil Polat, bütün aile bireylerinin önünde bunu dile getirmiştir. Bunun ardından tartışarak dedemin evine gittim” ifadelerine yer verdi.

Damla Polat ayrıca annesinin kendisine ait eşyaları çöp poşetlerine koyarak evin kapısının önüne bıraktığını iddia etti.

Can Polat’ın ölümü sonrası ailede kriz! Kızı annesini suçladı: Beni evden kovdu
Başlık ResmiCan Polat’ın ölümü sonrası ailede kriz! Kızı annesini suçladı: Beni evden kovdu

DARP EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Damla Polat, dedesiyle birlikte annesi Seçil Polat ile konuşmak amacıyla evine gittiklerini ve bu görüşme sırasında sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını ileri sürdü.

Yaşandığını iddia ettiği olayın ardından darp raporu aldığını ve annesi hakkında şikâyette bulunduğunu belirten Damla Polat, Seçil Polat’ın da kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürdü. Damla ayrıca yaklaşık iki aydır kardeşlerini göremediğini de belirtti.

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NE OLMUŞTU?

Dilan Polat'ın koruması ve şoförü olarak görev yapan 37 yaşındaki Can Polat, Çeşme'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını hayatını kaybetmişti. Can Polat'ın, Engin Polat'ın kuzeni olduğu da öğrenilmişti.

Can Polat’ın ölümü sonrası ailede kriz! Kızı annesini suçladı: Beni evden kovdu
Başlık ResmiCan Polat’ın ölümü sonrası ailede kriz! Kızı annesini suçladı: Beni evden kovdu

Olayın ardından Dilan Polat'ın Instagram hesabına, Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişim engeli getirildi. Kararda, hesabın aile yapısına aykırı içerikler barındırdığı ve müstehcen yayınlara aracılık ettiği gerekçelerine yer verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Dilan Polat, psikolojik destek amacıyla hastanede tedavi görmeye başlamıştı.

Can Polat’ın ölümü sonrası ailede kriz! Kızı annesini suçladı: Beni evden kovdu
Başlık ResmiCan Polat’ın ölümü sonrası ailede kriz! Kızı annesini suçladı: Beni evden kovdu
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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