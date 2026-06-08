İzmir'de Can Polat cinayetinin tetikçisi dahil 4 kişi tutuklanırken, cinayeti işleyen Serhat Altun'un ifadesi ortaya çıktı. Daltonlar'ın adını veren Altun, "Polat ailesini Instagram'dan takip ettim, gittikleri yerlerde keşif yaptım. Rastlamış olsaydım Engin Polat’ı öldürmeyecek şekilde tarayacaktım. Can Polat’ın öldüğüne dair haberleri okuyunca fenalaştım" dedi.

Geçtiğimiz hafta İzmir Çeşme'de sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat’ın yakın koruması ve kuzeni Can Polat, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Polat ailesi bu cinayetle bir kez daha gündeme gelirken saldırıya ilişkin 4 kişi tutuklandı. Tetikçi Serhat Altun’un emniyette verdiği 12 sayfalık ifadesi de ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre Altun, nisan ayında Daltonlar çetesiyle iletişime geçtiğini anlattı.

ÇETEYE NASIL DAHİL OLDU?

Bir paylaşımın altında “Bu çetelere nasıl katılıyoruz?” şeklinde yorum yaptığını, kullanıcı adını “DltGolfo34” olarak hatırladığı hesapla iletişime geçtiğini söyleyen Altun, "İlk olarak ‘Sen kimsin, bir hikayeni anlat bakalım’ şeklinde mesaj gönderdi. Ben de işlerden, yaşantımdan, işsiz olmamdan, maddi durumumun kötü olmasından bahsettim. Ertesi gün 'Tamam sen temizsin' diyerek Daltonlar çetesine kabul edildiğimi dedi." ifadelerini kullandı.

"INSTAGRAM'DAN POLAT'LARI TAKİP ETTİM"

İlk olarak 100 bin lira karşılığında Konya'da bir kişiyi öldürdüğünü belirten Altun, şöyle devam etti: "Golfo bana Engin Polat’ın vurulması olduğunu söyledi. Ben Polat’ı sosyal medyada duymuştum. Polat’ın sık sık uğradığı yerleri bana bildirdi. Adreslere belirli günlerde giderek keşif yapıyordum. Instagram'dan da attığı hikayeleri takip ediyordum.

Can Polatı öldüren tetikçinin ifadesi! Engin Polatı öldürmeden tarayacaktım

"ÖLDÜRMEYECEK ŞEKİLDE TARAYACAKTIM"

Rastlamış olsaydım Engin Polat’ı öldürmeyecek şekilde tarayacaktım. Golfo, Engin Polat’ı o gece kesin vurmam gerektiği talimatını verdi. Ben de Engin Polat’ın’ın kaldığı VOM ALAÇATI isimli otele keşif için gittim ve Dilan Polat’ın Instagram hikayesinde paylaştığı aracın otelin önünde olduğunu görünce, bir gün daha kalacaklarını anladım. Golfo’ya Engin Polat’ı göremediğimi, Can Polat’ı gördüğümü ilettim. O da bana ‘‘Yakınında kim varsa onu vur’’ diyerek talimat verdi. Otel yanına gelmeden önce sakin bir noktada silahı atışa hazır hale getirdim ve emniyet kilidine almıştım. Araç biraz ilerledi ve tekrar durdu. Ben silahı kaldırarak aracın sağından yaklaştım. Panikledim ve bacak bölümüne doğru tetiğe bastım. Can Polat bu esnada kendisini yere attı, ben de bacaklarına doğru hedef alarak 2 el ateş ettim, oradan koşarak kaçtım.

Can Polatı öldüren tetikçinin ifadesi! Engin Polatı öldürmeden tarayacaktım

"CAN POLAT'IN ÖLDÜĞÜNÜ DUYUNCA FENALAŞTIM"

Can Polat’ın öldüğüne dair haberleri okuyunca fenalaştım. Hatırlamadığım bir sokakta oturup kaldım. Devamında Motosikletli Polis ekipleri yanıma gelerek kimliğimi istediler ve beni yakaladılar. Ben olay öncesi Golfo ile konuşurken bana ‘Sen olayı yaptıktan sonra seni İstanbul’a kaçıracağız’ şeklinde vaatte bulunmuştu. Olay sonrası kendisinden hiçbir şekilde haber alamadım. Engin Polat’ı vurmak için herhangi ödeme tarafıma yapılmadı. Benim asıl amacım Engin Polat’ı silahla vurarak yaralamaktı. Ancak Golfo’nun talimatıyla eylemi Can Polat’a yönelik olarak gerçekleştirdim. Öldürme kastım yoktu"

Can Polat

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