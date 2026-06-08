İzmir'de öldürülen Can Polat cinayetine ilişkin 4 kişi tutuklanırken, gözlerin çevrildiği Engin Polat'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Can Polat'la fotoğrafını paylaşan Engin Polat, Muazzez Ersoy'dan 'Elbet bir gün bulaşacağız' şarkısını ekledi.

Geçtiğimiz hafta İzmir'de Dilan Polat ve Engin Polat'ın hem kuzeni hem koruması Can Polat, silahlı saldırıda öldürüldü. Soruşturmanın İstanbul bağlantısının tespit edilmesi üzerine dosya Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmişti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda olayla bağlantılı olarak tetikçi ile birlikte hareket eden ve silahı temin eden 2 şüpheli daha yakalanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.

Can Polat

DİLAN POLAT'IN HESABI KAPATILDI

Cenazede Can Polat'ın ailesinin sitemleri, Dilan Polat'ın sosyal medyada suçlanması aileyi gündemden düşürmezken; mahkeme kararıyla Dilan Polat'ın Instagram hesabı kapatıldı.

DİKKAT ÇEKEN ŞARKI SEÇİMİ

Öte yandan gözlerin çevrildiği Engin Polat'tan ise yeni bir paylaşım geldi. Can Polat'la bir fotoğrafını paylaşan Engin Polat, Muazzez Ersoy'dan 'Elbet bir gün bulaşacağız' şarkısını ekledi.

Engin Polat'tan yeni paylaşım! Seçtiği şarkıya dikkat

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