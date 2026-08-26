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TFF yabancı kuralı değişti mi? Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu için Federasyon'dan açıklama!

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TFF yabancı kuralı değişti mi? Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu için Federasyon'dan açıklama!
Fotoğraf Başlığı TFF yabancı kuralı değişti mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanacak yabancı futbolcu düzenlemesinde değişikliğe gitti. Yeni kararla birlikte Süper Lig kulüplerinin lig müsabakalarında A takım kadrosuna dahil edemediği bazı yabancı futbolcular, Türkiye Kupası karşılaşmalarında forma giyebilecek.

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TFF yabancı kuralı değişti mi sorusu gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, değişikliğin 2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde gerçekleştirildiği belirtildi. Kararın, TFF Yönetim Kurulu'nun 26 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 80 sayılı toplantıda alındığı bildirildi.

TFF YABANCI KURALI DEĞİŞTİ Mİ?

TFF yabancı kuralı değişikliğini duyurdu. Süper Lig'deki 10+4 yabancı futbolcu düzenlemesi Türkiye Kupası maçlarında uygulanmayacak. Kulüpler Türkiye Kupası karşılaşmalarında yaş ayrımı gözetmeden 14 yabancı futbolcudan yararlanabilecek.

Bununla birlikte federasyon, kulüplerin müsabaka isim listesine yazabileceği yabancı futbolcu sayısını 14 ile sınırlandırdı.

Yeni sistemde bir Süper Lig kulübü Türkiye Kupası maçında kadrosunda bulunan yabancı oyunculardan en fazla 14'ünü müsabaka isim listesine dahil edebilecek.

TFF yabancı kuralı değişti mi? Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu için Federasyon'dan açıklama!
Başlık ResmiTFF yabancı kuralı değişti mi? Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu için Federasyon'dan açıklama!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

1.⁠ ⁠Eleme Turu: 15-16-17 Eylül 2026
2.⁠ ⁠Eleme Turu: 6-7-8 Ekim 2026
3.⁠ ⁠Eleme Turu: 27-28-29 Ekim 2026
4.⁠ ⁠Eleme Turu: 1-2-3 Aralık 2026
5.⁠ ⁠Eleme Turu: 15-16-17 Aralık 2026 / 22-23-24 Aralık 2026
Son 16 Turu: 12-13-14 Ocak 2027
Çeyrek Final: 2-3-4 Şubat 2027
Yarı Final 1. Maçlar: 2-3 veya 4 Mart 2027
Yarı Final 2. Maçlar: 20-21 veya 22 Nisan 2027
Final: 29 Mayıs 2027

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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