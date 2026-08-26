Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde MEB'e (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı okullarda görevlendirilmek üzere temizlik görevlisi alımı için süreç başladı. TYP kapsamında okullarımızda görevlendirilecek temizlik personelleri için başvurular il bazında alınıyor ve sürecin ayrıntıları l Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından paylaşılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki temizlik ve çevre düzenleme ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni personel alımları yapacağı bildirildi. Başvuru süreçleri illere ve ilçelere göre ayrı ayrı ilan ediliyor. MEB okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır?



2026 MEB TYP okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman? Başvurular il bazında alınıyor

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İLANI PAYLAŞAN İLLER

YALOVA

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda temizlik görevlisi alımı için ilan paylaşıldı. Yayımlanan ilanda;

"TYP kapsamında okullarımızda görevlendirilecek temizlik personelleri için başvurular başlamıştır.

Başvuru Tarihleri: 25 Ağustos 2026 Salı – 29 Ağustos 2026 Cumartesi (23.59'a kadar)

Program Başlangıcı: 7 Eylül 2026

Program Süresi: 7 Eylül 2026- 5 Mart 2027 arasıdır.

Başvuru şartları:

•2017 yılı sonrasında TYP kapsamında toplam 270 günlük çalışma süresini doldurmamış olmak,

•Hane gelirinin asgari ücretin 1,5 katını aşmaması.

Bu iki şartı sağlayan ve geçmiş yıllarda İUP kapsamında çalışmış olan kişiler de programa başvurabilecektir.

TYP kapsamında görevlendirilecek personel 6 ay süreyle çalışacaktır." denildi.

2026 MEB TYP okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman? Başvurular il bazında alınıyor

KIRRIKALE

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda temizlik görevlisi alımı için ilan paylaşıldı. Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçe okullarının bakım, onarım ve temizlik işlerinde görevlendirilmek üzere 6 ay süreyle 400 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alım yapılacak.

Başvurular 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 31 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar başvurularını e-Devlet, Alo 170, İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden veya en yakın İŞKUR Hizmet Biriminden gerçekleştirebilecek.

TYP kapsamında aynı evde ikamet eden kişilerden yalnızca bir kişi programdan yararlanabilecek. Başvuru tarihinde aynı adreste ikamet edenlerin toplam hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını, 42 bin 113 lira 25 kuruşu aşmaması gerekiyor.

Programa başvuracak kişilerin başvuru tarihinde esnaf Bağ-Kur'lu olmaması, işsiz olması, emekli ve öğrenci olmaması şartı aranıyor. Açıköğretim öğrencileri ise bu şartın dışında tutuluyor. Ayrıca bir kişinin 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren TYP kapsamında toplam 9 ay yararlanmış olması durumunda yeniden başvuru yapamayacak

Başvurularda ayrıca sözleşme tarihinden geriye dönük son bir yıl içerisinde, TYP hariç olmak üzere yüklenici kurumun bağlı veya yan kuruluşlarında çalışmamış olma şartı da aranacak.

Program kapsamında işe başlayacak kişiler 14 Eylül 2026 tarihinde görevlerine başlayacak ve çalışma süreci 5 Mart 2027 tarihinde sona erecek.

Başvuruların ardından yapılacak seçim sürecinde adaylar, 7 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00'da Kırıkkale Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek mülakat ile belirlenecek. Mülakat sonuçları ise 8 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak ve asil olarak seçilenlerin listesi duyurulacak.

2026 MEB TYP okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman? Başvurular il bazında alınıyor

NEVŞEHİR (ÜRGÜP)

Nevşehir Ürgüp İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda temizlik görevlisi alımı için ilan paylaşıldı. Yayımlanan ilanda;

"2026-2027 Eğitim öğretim yılı için Ürgüp İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okul/Kurumlara İş-kur TYP kapsamında temizlik ve bakım için personel alınacaktır.

Müracaatlar 26.08.2026 - 30.08.2026 tarihleri arasında olacaktır.

Başvurular; Alo170 arayarak, İŞKUR E-ŞUBE üzerinden internet aracılığıyla yada Nevşehir İşkur Merkezi hizmet noktasından yapılacaktır.

Toplam Çalışma Süresi 07.09.2026-06.03.2027 (6 ay)

Noter Kurası 01.09.2026 tarihinde Ürgüp Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonunda Yapılacaktır." denildi.

2026 MEB TYP okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman? Başvurular il bazında alınıyor

ARTVİN (ARDANUÇ)

Artvin Ardanuç İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda temizlik görevlisi alımı için ilan paylaşıldı. Yayımlanan ilanda;

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Toplum Yararına Programı kapsamında il genelinde 537 temizlik personeli görevlendirilecek. Başvurular 24.08.2026-28.08.2026 tarihleri arasında alınacak. " denildi.



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