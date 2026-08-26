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Spor

Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu: Trossard'a "yüksek risk" engeli

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Beşiktaş, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile 27 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının kamp kadrosunu duyurdu. Belçikalı futbolcu Leandro Trossard, kadroda yer almadı.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Litvanya temsilvcisi Kauno Zalgiris'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılarda Belçikalı yıldız Leandro Trossard, sağlık ekibince yapılan risk analizinde "yüksek risk" değerlendirmesi nedeniyle kadroda yer almadı.

Leandro Trossard
Başlık ResmiLeandro Trossard

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; teknik direktör Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris maçının kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Amir Hadziahmetovic, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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