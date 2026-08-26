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3. Sayfa

'Ucuza dolar' oyununun foyası ortaya çıktı! 3 kişi tutuklandı

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'Ucuza dolar' oyununun foyası ortaya çıktı! 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte dolarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde M.S isimli bir kişi, 23 Ağustos'ta Numune Mahallesi'nde hayvan alım ve satım işlemi için tanıştığı 3 kişinin, sayma bahanesiyle aldıkları Türk lirası, avro ve dolarları çaldığı iddiasıyla polise başvurdu.

70 BİN DOLAR SAHTE ÇIKTI

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.S'nin ucuz dolar sattıklarını öne süren zanlılara 750 bin lira değerinde ödeme yaptığını ve karşılığında aldığı 70 bin dolarlık banknotların sahte olduğunu anlayınca şikayette bulunduğunu belirledi.

TUTUKLANDILAR

Soruşturmayı genişleten ekipler, şüpheliler H.U, S.U. ve G.A'yı Arsuz ilçesinde düzenlenen operasyonda yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | İskenderun
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