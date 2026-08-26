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Ömer Çelik'ten Suriye mesajı: SDG'nin feshi önemli bir eşik oldu

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Ömer Çelik'ten Suriye mesajı: SDG'nin feshi önemli bir eşik oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaparak, “SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu” dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasına değinen Çelik, Türkiye'nin Suriye'nin en zor dönemlerinde ülkedeki insanların terör ve saldırılardan korunması için mücadele verdiğini belirtti.

Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Başlık ResmiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

“SURİYE GELECEĞE BİR VE BÜTÜN OLARAK İLERLEMELİ”

Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik tutumunu sürdüreceğini belirten Çelik, ülkenin parçalanmasına karşı olduklarını vurguladı.

Çelik, “Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir” dedi.

SDG'NİN FESHİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ömer Çelik, açıklamasında SDG'nin feshedilmesi sürecine de değindi.

Söz konusu gelişmenin Suriye'nin iç bütünlüğü açısından önemli olduğunu ifade eden Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

“SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

ŞARA YÖNETİMİNİN ADIMLARINI DEĞERLENDİRDİ

Suriye yönetiminin attığı adımlara ilişkin de konuşan Çelik, Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim anlayışının ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Çelik, “Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımları, Suriye'nin geçmişin karanlıklarından kurtulması ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde çok önemli mesafeler katetmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TERÖRSÜZ BÖLGE”

Çelik, Türkiye'nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca ülke sınırları içerisindeki gelişmeler açısından değil, bölgesel istikrar bakımından da önem taşıdığını belirtti.

“Terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” hedeflerinin yakın coğrafyayı parçalamak isteyen yapılara karşı bir iradeyi temsil ettiğini söyleyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘terörsüz bölge’ hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade, yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor.”

“DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ömer Çelik açıklamasının sonunda Türkiye'nin Suriye ve bölge ülkelerinin istikrarı için atılan adımları desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Çelik, “Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği ve refahı için atılan her adımı, Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği ‘kardeşlik siyaseti’mizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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