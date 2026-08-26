Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınavları gerçekleştiriliyor. Bir süre devam edecek olan sınavların sonuç tarihine yayımlanan duyuruda yer verilmişti. Peki, AÖL 2026 ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınavı, 22-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav kapsamında 9 veya daha az dersten sınava girecek öğrenciler tek oturuma, 9’dan fazla dersten sınava girecek öğrenciler ise iki oturuma katılacak.

EK SINAVA KİMLER KATILIYOR?

- 2026 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre tercih yapma hakkı bulunan,

- Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonucuna göre bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırma hakkı olan,

- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucuna göre bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırma hakkı olan,

- Üniversitelerden kayıt için kabul alan ancak Açık Öğretim Lisesinden henüz mezun olamamış öğrenciler ek sınava katılabilecektir.

MEB Açık Lise ek sınav sonuç tarihi... AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek sınav sonuçları 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilan edilecek.

Öğrenciler sınav sonuçlarını https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.

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