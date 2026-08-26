Şanlıurfa'yı sıcak hava dalgası vurdu. Kentte termometreler 46 dereceyi gösterirken, vatandaşlar da serinlemek için kendilerini yeşil alanlara attı. Yüksek sıcaklık nedeniyle kentte araç ve yaya trafiğinin azaldığı dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da, vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda vakit geçirdi.

KENT ADETA KAVRULDU

Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği kentte, bazı vatandaşların güneşten korunmak amacıyla şemsiye ve şapka kullandığı görüldü.

Termometreler 46 dereceyi gösterdi! Meydanlar boş kaldı, vatandaş yeşil alanlara akın etti

Tarihi çarşılar bölgesinde ise misafirlerin sıcak havadan daha az etkilenmesi için vantilatör sistemi çalıştırıldı.

Yüksek sıcaklık nedeniyle şehrin bazı noktalarında araç ve yaya yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Termometreler 46 dereceyi gösterdi! Meydanlar boş kaldı, vatandaş yeşil alanlara akın etti

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Şanlıurfa Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIŞanlıurfa

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