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Dünya

Kremlin sessizliğini bozdu! CIA Başkanı Ratcliffe hakkında sürpriz açıklama

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Kremlin sessizliğini bozdu! CIA Başkanı Ratcliffe hakkında sürpriz açıklama
Fotoğraf Başlığı Kremlin sessizliğini bozdu!CIA Başkanı Ratcliffe hakkında sürpriz açıklama

Kremlin, CIA Direktörü John Ratcliffe’in sürpriz Moskova ziyareti hakkında sessizliğini bozarak, Ratcliffe’in Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmediğini ancak Rus istihbarat servisleriyle resmi temaslarda bulunduğunu doğruladı.

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Kremlin, önceden duyurulmayan bir ziyaretle Salı günü Moskova’ya gelen CIA Başkanı John Ratcliffe’in temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

2022'de Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya'yı ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkililerden biri olan Ratcliffe'in ziyareti hakkında Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov şu ifadeleri kullandı:

"İstihbarat teşkilatları aracılığıyla temaslar oldu, ancak Rusya Devlet Başkanı ile herhangi bir türde görüşme gerçekleşmedi."

Peskov, Putin’e gerçekleştirilen bu temaslar hakkında bilgi verildiğini aktarırken, görüşmelerde Ukrayna savaşının ele alınıp alınmadığına dair soruları cevaplamaktan kaçındı.

Kremlin sessizliğini bozdu! CIA Başkanı Ratcliffe hakkında sürpriz açıklama
Başlık ResmiKremlin sessizliğini bozdu! CIA Başkanı Ratcliffe hakkında sürpriz açıklama

UÇUŞ VERİLERİ GİZLİ ZİYARETİ ORTAYA ÇIKARDI

ABD’li yetkililer Ratcliffe'in gezisini önceden duyurmazken, kamuya açık uçuş izleme verileri gizli teması deşifre etmişti. Washington dışındaki Andrews Ortak Üssü'nden kalkan bir ABD hükümeti nakliye uçağının (C-17A Globemaster III) Letonya'daki 24 saatlik molanın ardından Moskova'ya uçtuğu, Flightradar24 verileriyle tespit edildi. Uçağın yaklaşık sekiz buçuk saat sonra başkentten ayrılarak yeniden Letonya'ya döndüğü görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan ve The Washington Post tarafından doğrulanan görüntülerde, Moskova'nın merkezindeki New Arbat Caddesi'nde kırmızı diplomatik plakalı araçlardan oluşan bir konvoyun ilerlediği kaydedildi. CIA, Pentagon ve Beyaz Saray ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Ziyaretin amacına ilişkin ayrıntı vermeyen Peskov, temasların zor anlarda bile devam ettiğini belirterek, "Ancak bunun ikili ilişkileri içinde bulundukları derin krizden çıkarma sürecini etkileyip etkilemeyeceği konusunda bir şey söylemek için henüz erken" dedi.

Kremlin sessizliğini bozdu! CIA Başkanı Ratcliffe hakkında sürpriz açıklama
Başlık ResmiKremlin sessizliğini bozdu! CIA Başkanı Ratcliffe hakkında sürpriz açıklama

Benzer bir CIA direktörü ziyareti en son Kasım 2021'de, William J. Burns'ün Rusya'nın Ukrayna işgalinden kısa süre önce Moskova'ya giderek uyarılarda bulunmasıyla gerçekleşmişti.

ZİYARETİN ARDINDAKİ ÜÇ KRİTİK SENARYO

Ratcliffe’in Moskova’ya yaptığı bu yüz yüze temasların arkasında yatan muhtemelı nedenler şöyle sıralandı:

"Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarının derinliklerine yönelik uzun menzilli saldırılarını yoğunlaştırdığı ve Alaska zirvesi sonrası diplomatik çabaların tıkandığı bir ortamda, Washington doğrudan mesajlarını iletmiş olabilir"

MOSKOVA-TAHRAN HATTINA YÖNELİK BİR MESAJ

ABD Hazine Bakanlığı'nın İran ekonomisini izole etmeye yönelik hamlelerinin ardından, Rusya’nın Tahran’a sağladığı askeri istihbarat, uydu desteği ve hedef belirleme yardımlarını kesmesi yönünde uyarıda bulunulmuş olabileceği de iddia edildi.

HAPİSTEKİ AMERİKAN VATANDAŞLARI

Geçmişteki büyük çaplı esir takaslarında CIA'in üstlendiği kritik role atıfta bulunan gözlemciler, Rusya’da hapsedilen veya gözaltında tutulan Amerikalıların kaderinin de masada olabileceğini aktardı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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