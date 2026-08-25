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Dünya

Trump'tan Kiev'e CIA talimatı: Saldırılar durdu, füze ve drone'lar çekildi!

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Trump'tan Kiev'e CIA talimatı: Saldırılar durdu, füze ve drone'lar çekildi!
Fotoğraf Başlığı Trumptan Kieve CIA talimatı: Saldırılar durdu, füze ve dronelar çekildi!

Trump yönetiminin, üst düzey bir yetkilisini taşıyan uçağın Moskova ziyareti nedeniyle Kiev’den üç gün boyunca Rusya’nın başkenti ve kuzey bölgelerine yönelik saldırıları durdurmasını istediği öne sürüldü.

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Ukrayna basınında konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, ABD yönetimi geçtiğimiz hafta Kiev ile temasa geçerek kritik bir talepte bulundu.

ABD'li üst düzey bir yetkilinin Moskova ziyareti nedeniyle Kiev'den Pazartesi, Salı ve çarşamba günleri boyunca Moskova, St. Petersburg ve Rusya'nın kuzey bölgelerine uzun menzilli füze ve drone saldırısı düzenlememesi istendi. Ukrayna yönetiminin talebe olumlu cevap verdiği belirtilirken, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-17 kargo uçağı bugün Moskova'ya iniş yaptı.

CIA Direktörü John Ratcliffe
Başlık ResmiCIA Direktörü John Ratcliffe

AXIOS, CBS NEWS'İN HABERİNİ DOĞRULADI; CIA SESSİZ

CBS News'in ilk olarak duyurduğu CIA Direktörü John Ratcliffe'in Moskova temaslarını doğrulayan Axios, ABD'li yetkililerin Kiev'e "heyet ayrılana kadar saldırıların askıya alınması" talebini ilettiğini bildirdi. Axios'un ziyaretin detaylarına ilişkin ulaştığı CIA yetkilileri ise konuya dair resmi yorum yapmadı.

ABD'DEN BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE DERHAL ATEŞKES VE MÜZAKERE ÇAĞRISI

Öte yandan Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü vesilesiyle düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dan Negrea, Washington'ın savaşa yaklaşımını dile getirdi. Negrea, ABD Başkanı Donald Trump’ın her iki tarafa yaptığı derhal ateşkes ve iyi niyetli müzakere çağrısını yineledi.

Bugün Rusya’ya iniş yapan ABD askeri kargo uçağının CIA Direktörü’nü taşıdığı ortaya çıktı.
Başlık ResmiBugün Rusya’ya iniş yapan ABD askeri kargo uçağının CIA Direktörü’nü taşıdığı ortaya çıktı.

Savaşa askeri bir çözüm bulunmadığını ve masum sivillerin kanının akıtılmasının anlamsız olduğunu belirten Negrea, sivil altyapıya ve ticaret gemilerine yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguladı. Washington’ın görüşmeleri kolaylaştırmak adına yapıcı her türlü rolü üstlenmeye hazır olduğunu belirten ABD'li diplomat, ülkesinin egemen ve refah içinde bir Ukrayna geleceğine olan bağlılığını sürdürdüğünü ekledi.

ZELENSKİY VE PUTİN'DEN MÜZAKERE SİNYALLERİ

Barış görüşmelerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de uluslararası ortaklarla birlikte üç temel öneri geliştirdiklerini açıkladı. Amerikan ve Avrupalı taraflarla mutabık kalınan paket, ateşkes, serbest ekonomik bölge kurulması ve AB ile NATO’dan sağlanacak güvenlik garantilerini kapsıyor.

Ukrayna lideri diplomatik çözüm için fırsat penceresinin Aralık ayındaki G20 zirvesinden 2027 yazının sonuna kadar süreceğini ifade etti.

Rusya lideri Vladimir Putin ise barış görüşmelerine hazır olduklarını yinelerken, müzakerelerin yalnızca "sahadaki gerçeklere" dayalı olarak yürütülmesi şartını koşmayı sürdürüyor.

Trumptan Kieve CIA talimatı: Saldırılar durdu, füze ve dronelar çekildi!
Başlık ResmiTrumptan Kieve CIA talimatı: Saldırılar durdu, füze ve dronelar çekildi!

ANDY BURNHAM BEYAZ SARAY YOLUNDA

ABD ile Rusya arasındaki diplomatik temaslar sürerken, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın Kiev ziyareti Patriot füzeleri için Avrupa-Washington hattındaki trafiği hızlandırdı. Ukrayna'nın kış ayları öncesinde ihtiyaç duyduğu Patriot füzelerinin tedariki için ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmeyi hedefleyen Burnham, eylül ayında New York'a gitmeye hazırlanıyor.

Avrupalı liderlerin, New York'taki BM Genel Kurulu marjında yeni bir "İstekli Koalisyonu" toplantısı düzenlemesi gündemde. Burnham, toplantı kapsamında Trump ile temas kurarak ABD'nin Patriot önleme füzesi stoklarının Ukrayna'ya açılması için girişimde bulunacağını söyledi.

ABD'nin mevcut stoklarına erişimin kritik önem taşıdığına dikkat çeken Burnham, Washington'ın transfer konusunda geri adım atmaması halinde İngiltere'nin Patriot mühimmatına sahip diğer ülkeler üzerindeki diplomatik nüfuzunu devreye sokacağını ifade etti.

İNGİLTERE KİEV'E SCALP FÜZE TEKNOLOJİSİ SUNUYOR

Patriot füzelerinin yanı sıra İngiltere, Ukrayna'nın kendi uzun menzilli füzelerini üretebilmesi için stratejik bir adım daha attı. Burnham hükümeti, SCALP/Storm Shadow füzelerinde kullanılan İngiliz üretimi bileşenlere ilişkin gizli bilgilere erişim izni vererek Ukrayna'da füze montaj hatlarının kurulmasına destek olacağını duyurdu.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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