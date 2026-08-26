TÜRGEV, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ortaöğretim yurtları, burs programları ve eğitim desteklerine yönelik başvuruları erişime açtı. Başvurular, TÜRGEV'in yenilenen dijital platformu üzerinden çevrim içi olarak alınıyor. Peki, TÜRGEV yurt başvurusu nasıl yapılır?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları sürerken, eğitim hayatına ailesinden farklı bir şehirde devam edecek gençler için yurt arayışı da hız kazandı. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) da 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için yükseköğretim kız öğrenci yurtlarında başvuruları almaya devam ediyor.

TÜRGEV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TÜRGEV yükseköğretim kız öğrenci yurtlarına başvurular, Vakfın internet sitesi üzerinden çevrim içi gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, üyelik ve öğrenci profili işlemlerinin ardından yurt başvurularını tamamlayabiliyor. Yurt başvurusu yapmak için https://turgev.org/tr/yurtlar adresini ziyaret edebilirsiniz.Adaylar başvuru sırasında üç yurt tercihinde bulunabiliyor ve kontenjan durumuna göre uygun yurda yönlendiriliyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri de TÜRGEV yükseköğretim yurtlarına başvurabiliyor. Öğrenciler, yurtların bulunduğu iller, başvuru durumları ve yurtlara ilişkin güncel bilgilere TÜRGEV’in internet sitesinden ulaşabiliyor.

TÜRGEV yükseköğretim yurt başvuruları başladı! TÜRGEV yurt başvurusu nasıl yapılır?

TÜRGEV’İN 9 İLDE 24 YURDU BULUNUYOR

Devletin üniversite öğrencilerine sunduğu geniş yurt kapasitesinin yanında Türkiye’nin köklü vakıf geleneği de gençlerin eğitim hayatına barınma ve farklı eğitim imkanlarıyla eşlik ediyor. Yurt hizmetlerine 1996’da İstanbul’da başlayan TÜRGEV, bugün 9 ilde 21 yükseköğretim ve 3 ortaöğretim olmak üzere toplam 24 yurtta hizmet veriyor. Yükseköğretim yurtları Gençlik ve Spor Bakanlığının, ortaöğretim yurtları ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteriyor.

İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Konya ve Sakarya’da yurtları bulunan Vakfın 30 yıllık yurt hizmetlerinden bugüne kadar 80 bin 871 öğrenci yararlandı. TÜRGEV’in mezun ağı ise 40 bin 435 kişiye ulaştı.



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