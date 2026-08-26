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Plajda başörtülü kadınlara hakarete 3 yıl hapis talebi

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan bir plajda çıkan tartışmada başörtüsünü hedef alarak kadınlara hakaret eden kadın hakkında 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir plajda şezlong yeri nedeniyle çıkan tartışmada başörtülü kadına hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklanan şüpheli hakkında, ‘din ya da mezhep farklılığından kaynaklanan nefret sebebiyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten faydalanmasını engelleme’ suçundan 3 seneye kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 3 Temmuz günü saat 18.00 civarında Mersinalanı Mahallesi’nde yer alan bir plajda yaşandı. İddiaya göre, plajda bulunan İ.A. ile A.A. ve S.G. isimli iki kadın arasında 'şezlong' yeri sebebiyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında A.A., Akıncı’nın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Olayın sonrasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye gönderildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli, ilk önce adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Fakat karara Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan İ.A. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

BAŞÖRTÜLÜ OLMASINI HEDEF ALDI

Olayla alakalı ypapılan soruşturmanın tamamlanmasının sonrasında İ.A. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli İ.A.’nın mağdurlar A.A. ve S.G.’nin yanına gidip, "Buraya para ödedik mi?" diye sorduğu, mağdurların "Hayır" cevabını vermesi sonrasında ise hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirtildi. Olayın devamında İ.A.'nın, S.G.’nin başörtülü olmasını hedef alarak eliyle işaretler yaptığı ve "Defol git, hadi yallah, hadi yallah, hadi" dediği kaydedildi. Şüphelinin ayrıca S.G.’nin plajda oturduğu sandalyeyi itip yere düşürdüğü ve "Sen kimsin, buralar bizim" biçiminde sözler sarf ettiği de iddianamede ayrıntılarıyla yer aldı.

Alınan ifadeler ve toplanan deliller sonrasında İ.A. hakkında, ‘din ya da mezhep farklılığından kaynaklanan nefret sebeyiele bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten faydalanmasını engelleme’ suçundan 3 seneye kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öte taraftan, şüpheli hakkında 'hakaret' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığına yönelik ek karar verildiği belirtildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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