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Yaşam

Ceviz yetiştirecekti, “süper meyve”ye yöneldi! Ektiği ürün kapış kapış gidiyor

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Ceviz yetiştirecekti, “süper meyve”ye yöneldi! Ektiği ürün kapış kapış gidiyor
Fotoğraf Başlığı Ceviz yetiştirecekti, “süper meyve”ye yöneldi! Ektiği ürün kapış kapış gidiyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Zeki İnam, ceviz yetiştirme hayaliyle değerlendirmek istediği babadan kalma 10 dönümlük atıl arazisini eşinin önerisiyle “süper meyve” olarak bilinen aronya bahçesine dönüştürdü. İnam çifti, 7 dönümlük alana diktikleri yaklaşık 2 bin 100 fidandan bu yıl 300 kilogram ürün elde etmeyi hedefliyor.

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Dereköseler köyünde ikamet eden 59 yaşındaki Zeki İnam, uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam hatiplik yapmasının ardından son olarak Antalya Müftülüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yaptı.

Ceviz yetiştirecekti, “süper meyve”ye yöneldi! Ektiği ürün kapış kapış gidiyor
Başlık ResmiCeviz yetiştirecekti, “süper meyve”ye yöneldi! Ektiği ürün kapış kapış gidiyor

EŞİNİN ÖNERİSİYLE ARONYA BAHÇESİ KURDU

Görevinin bitmesine kısa süre kala hac vazifesini yerine getirmek isteyen İnam, dönüşte emekli olup memleketinde babadan kalma atıl arazide ceviz yetiştirme isteğini eşi Özlem İnam ile paylaştı.

İnam'ın hac vazifesini yerine getirdiği sırada eşine yardımcı olmak için ceviz yetiştiriciliğiyle ilgili araştırmalar yapan Özlem İnam, bir televizyon programında yüksek antioksidan içeriği nedeniyle "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın faydaları hakkında bilgi sahibi oldu.

Yaklaşık 3 yıl önce gittiği hac dönüşünden bir süre sonra emekli olan ve memleketi Dereköseler köyüne dönen İnam, yaptığı araştırmalarda bahçesinin ceviz yetiştiriciliği için uygun olmadığını öğrendi.

Bunun üzerine eşinin ısrarıyla aronyaya yönelen İnam, babadan kalma 10 dönümlük arazinin 7 dönümüne kendi imkanlarıyla temin ettiği aronya fidanlarını dikti.

Bu yıl yaklaşık 2 bin 100 fidandan 300 kilogram hasat bekleyen İnam çifti, zaman içerisinde ekim alanını genişletip üretim miktarını artırmayı hedefliyor.

Ceviz yetiştirecekti, “süper meyve”ye yöneldi! Ektiği ürün kapış kapış gidiyor
Başlık ResmiCeviz yetiştirecekti, “süper meyve”ye yöneldi! Ektiği ürün kapış kapış gidiyor
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HEDEFİ 300 KİLO HASAT

Zeki İnam, emeklilikte ceviz bahçesi kurma isteğinin olduğunu ancak yaptıkları araştırmalarda bahçesinin buna uygun olmadığını öğrendiğini söyledi.

Hac vazifesini yerine getirdiği sırada eşinin aronyanın faydalarını öğrendiğini belirten İnam, eşinin ısrarıyla bu meyveyi yetiştirmeye yönelik isteklerinin oluştuğunu kaydetti.

İnam, babalarından kalma araziyi değerlendirmek istediklerini, 10 dönümlük arazinin 7 dönümüne aronya dikimi yaptıklarını anlatarak, "Yaklaşık 2 bin 100 fidanımız var. Yüzde 10 fire verdik. Bu kadar da beklemiyorduk ama bu yıl Allah'ın izniyle yaklaşık 300 kilogram ürün bekliyoruz" dedi.

Ceviz yetiştirecekti, “süper meyve”ye yöneldi! Ektiği ürün kapış kapış gidiyor
Başlık ResmiCeviz yetiştirecekti, “süper meyve”ye yöneldi! Ektiği ürün kapış kapış gidiyor

“TOPRAK İNSANA ŞİFA VERİYOR”

Atıl arazileri ekonomiye kazandırmanın değerli olduğunu dile getiren İnam, "Yaptığımız çalışmalarla doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Zamanı faydasız işlerle harcamak yerine herkesin çalışması gerekiyor. İnsanlar inşallah bahçemizi örnek alır. Bizden gördüklerini kendileri de uygularlarsa hem biz hem de ülkemiz kazanır." diye konuştu.

İnam, her şeyi devletten beklemek yerine ülke ve millet için iyi bir şeyler yapmanın önemine işaret ederek, bir şeyler üreterek insanlığa faydalı olmanın bireyi daha iyi hissettirdiğini sözlerine ekledi.

Ceviz yetiştirecekti, “süper meyve”ye yöneldi! Ektiği ürün kapış kapış gidiyor
Başlık ResmiCeviz yetiştirecekti, “süper meyve”ye yöneldi! Ektiği ürün kapış kapış gidiyor

"TOPRAKLA UĞRAŞMAYI HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Özlem İnam da ceviz yetiştirme merakı olan eşine yardımcı olmak amacıyla araştırmalar yaptığı sırada televizyonda izlediği bir programda aronyanın faydalarını öğrendiğini dile getirdi.

Hacdan gelen eşinin, ısrarları sonucu ceviz yetiştiriciliğinden vazgeçip aronyaya yöneldiğini anlatan İnam, "2-3 meyve alalım derken 2 bin 100 fidanımız oldu. Doğal olarak yetiştiriyoruz bu meyveyi. Elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalıştık. Yaz kış demeden çalıştık. Faydalı bir meyve yetiştirerek insanlara faydalı olacağımızı bilmek bize mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

İnam, atıl arazinin verimli topraklara dönüştüğünü kaydederek, "Toprakla ilgilenmek insana şifa veriyor, insanı hiç yanıltmıyor, ne ekersen kat ve kat fazlasını veriyor. Toprakla uğraşmayı herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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