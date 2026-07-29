Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine, sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın ardından bu kez eşi Engin Polat'ın Instagram hesabına da erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine alınan yeni kararla, Dilan Polat'ın ardından eşi Engin Polat'ın Instagram hesabına da erişim engeli getirildi.

Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda, Engin Polat'a ait Instagram hesabına erişimin engellenmesi için gerekli işlemler başlatıldı. Kararın uygulanabilmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi bildirim yapıldığı öğrenildi.

PAYLAŞIMLARINI EŞİNİN HESABINDAN SÜRDÜRÜYORDU

Edinilen bilgilere göre, Dilan Polat'ın kendi Instagram hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından sosyal medya paylaşımlarını ve çeşitli ticari içeriklerini eşi Engin Polat'ın hesabı üzerinden paylaşmaya devam etmesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni bir başvuruda bulunmasına neden oldu. Bakanlığın talebini değerlendiren mahkeme, söz konusu hesabın da erişime engellenmesine hükmetti.

Kararın, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "kamusal düzenin korunması" ve "suç işlenmesinin önlenmesi" gerekçeleriyle alındığı belirtildi. Sürecin tamamlanması için kararın BTK'ya iletildiği ve teknik işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Eşi üzerinden paylaşım yapıyordu! Engin Polat'ın hesabına erişim engeli

NE OLMUŞTU?

Polat ailesi, 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da yaşanan silahlı saldırıyla gündeme gelmişti. Saldırıda Engin Polat'ın kuzeni ve uzun yıllardır ailenin yakın korumalığını yaptığı belirtilen Can Polat hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Polat ailesi bir süre kamuoyundan uzak kalmayı tercih ederken, Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmişti. Son olarak aynı kararın Engin Polat'ın Instagram hesabı için de uygulanmasıyla birlikte, çiftin sosyal medya faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar genişletilmiş oldu.

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