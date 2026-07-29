Türkiye’de hane halkının konut alımı düşüncesi, temmuz ayında %38,5’e kadar yükseldi. Söz konusu oran şubatta %30’da bulunuyordu. Ülke genelinde ortalama konut fiyatlarında yaşanan reel düşüşün, yatırımcıları harekete geçirdiği ifade ediliyor. 3 büyükşehirdeki fiyatlar ve fiyat artışlarında son durum da dikkat çekiyor. İstanbul’un ikinci çeyrekte fiyat artışı ile ‘reel getiri’ dönemine geçtiği gözlerden kaçmadı.

Merkez Bankası tarafından bu yılın şubat ayından itibaren açıklanmaya başlanan hane halkı beklenti anketi, yatırım tercihleri konusunda da önemli ipuçları veriyor. Ankette “yatırımınızı nereye yaparsınız” sorusuna “Ev/arsa/dükkân alırım” diyenlerin oranı Şubat 2026’da %30 olarak gerçekleşti. Söz konusu oran Temmuz 2026 döneminde ise %38,5’e kadar yükseldi.

FİYATLARDA REEL DÜŞÜŞ Merkez Bankası tarafından açıklanan son verilere göre Haziran 2026 itibarıyla konut fiyatlarında yıllık artış %24,5 oldu. Aynı dönemde gerçekleşen enflasyon dikkate alındığında ise fiyatlarda reel düşüş %-5,8’i buldu. Sektör temsilcileri, konutta fiyat artışlarının enflasyonun gerisinde kaldığını belirterek, bunun, bazı yatırımcılar için alım fırsatı olarak görülmeye başlandığını aktarıyor.



ALTINDAN UZAKLAŞMA Öte yandan altın fiyatlarında son aylarda yaşanan düşüş de yatırımcıyı sarı metalden uzaklaştırdı. TCMB anketinde şubat ayında yatırım tercihini altından yana kullananların oranı %55,5 seviyesinde bulunuyordu. Bu oranın temmuz ayında %40,3’e gerilemesi dikkatlerden kaçmadı.



3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM Türkiye genelinde konut fiyatlarında reel düşüş devam etse de İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan bir analizde, mega kentteki fiyat artışlarının ikinci çeyrekte enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görüldü.



Üç büyükşehirde 2. Çeyrekte yıllık bazda fiyat artışları şöyle ölçüldü: - İstanbul: %38,30 (2026 1. Çeyrek: %30,17)

- Ankara: %32,46 (2026 1. Çeyrek: %32,34)

- İzmir: %28,45 (2026 1. Çeyrek: %25,60)

İSTANBUL FARK ATTI Yatırımcının en büyük tercihi olan İstanbul’da bu yılın ilk çeyreğinde %30,17 olan yıllık fiyat artışı reel olarak fiyat düşüşüne işaret ediyordu. Ancak ikinci çeyrekte ölçülen %38,30 seviyesindeki artış, İstanbul’da konut fiyatlarının enflasyonun üzerinde artış göstermeye başladığına işaret etti.



FİYATLARDA SON DURUM Bu arada Türkiye genelinde ikinci çeyrekte ortalama konut metrekare fiyatı 51 bin 885 TL oldu. “Gayrimenkul Okulu” tarafından yapılan paylaşımda ikinci çeyrekte İstanbul’da 87 bin 301 TL olan metrekare satış fiyatı, Ankara’da 47 bin 276 TL ve İzmir’de de 56 bin 481 TL’yi buldu.



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