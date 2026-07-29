İhlas Haber Ajansı • Uşak
Uşak Belediyesi'ne yeni operasyon! Özkan Yalım'a ait işletmelere baskın düzenlendi
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lirayı bulduğu tespit edildi.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lirayı bulduğu tespit edildi.
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