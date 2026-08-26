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Spor

Fatih Tekke'den Macar gazetecinin provokatif sorusuna net cevap

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Fatih Tekke'den Macar gazetecinin provokatif sorusuna net cevap

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Ferencvaros maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Tur için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini belirten Tekke, "Avrupa Ligi'ne kalmak için elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız kesin. Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrar etmez" dedi.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Avrupa Ligi'ne kalmak için elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız kesin. Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrar etmez." dedi.

"UMARIM İLK MAÇTAKİ HAKEM YÖNETİMİ TEKRAR ETMEZ"

Tekke, maçın oynanacağı Groupama Stadı'nda düzenlen basın toplantısında, yarın zor bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "İyi oynadığımız, ikinci yarısı çok iyi oynadığımız ama 1-0 mağlup olduğumuz ilk maç vardı. Skor olarak rakibimiz avantajlı durumda bu kesin. Ama Trabzonspor olarak biz her şeyimizle buraya hazır bir şekilde geldik. Avrupa Ligi'ne kalmak için elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız kesin. Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrar etmez. İki takıma da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Fatih Tekke
Başlık ResmiFatih Tekke

"HER ŞEYE HAZIRLIKLIYIZ"

Yarın turun anahtarlarının ne olacağına ilişkin bir soru üzerine de Tekke, "Yarın rakibimizi açıkçası 1-0'ı koruma doğallığında oyunun bazı bölümlerinde bekliyoruz. Belki ön alan baskısı yapabilirler ambiansla birlikte bizi şaşırtabilirler. Hepsine hazırlıklıyız. Yarın en önemli şey top bizdeyken sabırlı oyunumuz olacak. Rakibe duran top ve geçişlerde mümkünse hiç pozisyon vermemek, geçiş şansı vermemek. İki tane önemli anahtar var. Biri sabır, ikincisi yarın karşınızda Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen bir takım olacak, duygu olarak onlardan yukarıda olmamız lazım." cevabını verdi.

"YARIN SABIR ÇOK ÖNEMLİ"

Fatih Tekke, ilk maçta çok fazla pozisyona girdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Her şey değişebilir. Bizim yapmamız gereken sabırlı olmak, gol yemeden belli dakikaları bulmak. Avrupa Ligi'ne kalmak istiyorsak gol atmamız zaten şart. İki devreli bir tur karşılaşması.1-0 mağlup bitirdiğimiz tur mücadelesinde beraberliği sağlamamız lazım. Gol atmak için acele ve sabırsız oynarsak rakibin bizi cezalandıracak oyuncuları var. Yarın sabır çok önemli. Kendi oyunumuzla hazırlandığımız şekilde sahada olacağız. Rakibimiz bu hafta oynamadı, dinlendi. Bunun çok önemi yok. Şu anda tüm fiziksel durum avantajlı durum rakibimizde gözüküyor. Yarın Trabzonspor büyüklüğüne yakışır oynamalıyız. Bu arada alacağımız risklere çok dikkat etmemiz lazım."

MACAR BASININDAN PROVOKATİF SORU

Tekke, Macar gazetecinin,'Yarın hangi yüzünüzü göstereceksiniz? Başakşehir mücadalesinde olduğu gibi iyi oyun mu? Hafta içinde hakemlerle ilgili söylemler mi?" şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi:

"Benim bir yüzüm var. Özellikle futbolda bir yüzümüz var. Her maçı kazanmak. Ama bunun adil olmasını teknik adam, insan olarak istiyorum. Yarın oynayacağımız rakibimiz saygıyı hak eden bir takım. Trabzonspor olarak da biz iyi bir takımız. Yarın zor bir karşılaşma olacak. Umarım hak edenin Avrupa Ligi'ne gittiği bir performans olur. Bunun olmasını biz Trabzonspor olarak çok istiyoruz. Bunu da yarın biz göstereceğiz."

Cenk Özkaçar
Başlık ResmiCenk Özkaçar

ÖZKAÇAR: "UMARIM YARIN GÜLEN TARAF BİZ OLURUZ"

Bordo mavili takımın savunma oyuncusu Cenk Özkaçar ise yarın ilk maçta olduğu gibi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını belirterek, "Aslında önemli olan yanınızdaki kişinin değişmesi değil Trabzonspor olarak sahip olduğumuz bir oyun anlayışı var, bir sistem var. Herhangi bir mevkide görev alan oyuncuların bu sisteme ya da planımıza en uygun şekilde hareket edip en iyisini yapacağını düşünüyorum. Rakip hakkında da onlar 1-0’lık bir avantajı kullanmaya kesinlikle çalışacaklardır. Biz umarım burada en iyi performansımızı verip tur atlamak için gerekli skoru alıp geri dönmek istiyoruz. Umarım yarın gülen taraf biz oluruz." şeklinde konuştu.

Özkaçar, savunma oyuncuları olarak hücüm oyuncularına yardımcı olmaları gerektiğini de anlatarak, şunları söyledi:

"Bir savunma oyuncusu olarak yarın savunmada hücum oyuncularına iyi bir savunma yapıp arkada gerçekten ciddi bir şekilde pozisyonumuzu alıp iyi durduğumuzun sinyalini vermemiz gerekiyor. Yarın tabii ki 1-0'lık bir skor olduğu için gol atmamız gerekli. Bize düşen savunma anlamında rakibin geçişlerini engellemek, izin vermemek ve takımı yeniden hücuma hazırlayacak organizasyonları başlatmak olacak. Yani yarın savunmada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hücumdaki arkadaşlarımıza da en iyi şekilde yardım edeceğiz. Umarım her şey iyi olur."

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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