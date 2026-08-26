Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edeceğim

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezinde gerçekleştirdiği görüşme sonrası konuştu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya sert sözlerle yüklenen Adalı, hakem sorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taşıyacağını söyledi. Alanyaspor-Beşiktaş maçının 8'inci dakikasında Fidan Aliti'nin rakibi Leandro Trossard'a yönelik müdahalesine rağmen hakem ve VAR, "devam" kararı vermişti.

Serdal Adalı, TFF yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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"GÜNDOĞDU OLDUĞU SÜRECE TÜRK FUTBOLU İLERİYE GİTMEZ"

Beşiktaş Başkanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

TFF'ye problem olduğunda gelmekten sıkıldım. Yine aynı şeyler! Yine 'Haklısınız, gereken yapılacak' sözleri. MHK Başkanı burada durduğu sürece, maalesef Türk futbolu bir adım ileriye gitmeyecek. TFF'nin yaptığı güzel işleri de gölgeliyor. Bu hafta biz yaşadık, geçen hafta Fenerbahçe yaşadı, önümüzdeki hafta başka takım yaşayacak. Bu şahıs orada dürdüğü sürece değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor. İki senedir 'hakemleri yeniledik, hakem kadrosu yaptık, yetiştirdik, eğitimci, Portekizli eğitimci' falan. Bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu

"İYİ NİYETLE YAPMADI"

"Geçtiğimiz sezon kupa maçında, bu haftaki hakemi hatırlıyorsunuz. Özellikle maçımıza verdi, şüphem yok, iyi niyetle yapmadı. Artık dünyaya da rezil olduk. Tokat olayı, yani ne futbolun içinde olan bir şey... Söyleyecek tek kelime bulamıyorum. İyi niyet falan yok. Öyle olması gerekiyordu falan, keşke bizim içerideki maçımıza verseydiniz, orada yapsaydı bu rezillikleri, özellikle VAR'daki arkadaşlar."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı

"ALT LİGLERDE DE REZİLLİKLER VAR"

"Süper Lig'den, 1'inci Lig'den, 2'nci Lig'den en az 35 başkan aradı. Alt liglerde de rezillikler var. Oraya da bakmak lazım. Bugün itibarıyla inandığım şey TFF Başkanı da TFF Yönetim Kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar. Buna inandım artık, bir şey yapamıyorlar!"

Leandro Trossard, Alanyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından hakem kararına tepki gösterdi: Rakip bana tokat attı. Net kırmızı kart. Kararın değişmesi gerekiyordu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YAŞANANLARI ANLATACAĞIM"

"Bu saatten sonra derdimizi anlatabileceğimiz tek kişi kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ederek yaşananları kendisine arz edeceğim."

"TOSSARD'IN PSİKOLOJİSİNİ DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Trossard'ın 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. İşin bir de bu tarafı var. Bir Türk futbolcuya yapılmış olsaydı, 'Ya idare et oğlum, oluyor işte bu' diye anlatabilirdin. Ancak bunu ne hocaya ne yabancı futbolculara anlatabiliyorsun. Bu sadece bizim için geçerli değil. Bu yarın Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un da başına gelebilir. Ondan sonra kimi getireceğiz. Süper Lig'in kaliteli olmasından, marka değerini yükseltmekten bahsediyoruz. Şimdi ben bu açıklamaları yapıp büyük bir ihtimalle yarın yine ceza yiyeceğim. Çok önemli değil. Bizim açıklamalarımız marka değerini düşürmüyor. Bizi açıklama yapmak mecburiyetinde bırakan olaylar marka değerini düşürüyor."

"MHK BAŞKANI BU İŞİ BECEREMİYOR"

"TFF, MHK başkanını görevden alamıyor. Anladığım bu, öyle görünüyor. İçeride kendilerine anlattım, 'değiştirdik eğitimcileri' dedi. İki senedir bu MHK başkanıyla ilgili, iyi insan falan olabilir ama bu işi beceremiyor. MHK'nin altında çalışan ekip, onlara da hakim değil. Önüne geliyor liste, veriyor. Hakim değil çünkü konuya. Hakim olsa geçen sene kupa maçında yaşadıklarımızdan sonra bu hakemi bize verir mi? Beşiktaş ile ilgili alıp veremediği bir şey var. Beşiktaş'ın da alıp veremeyeceği durum ortaya çıkar o zaman."

"FENERBAHÇE 'EVET' DERSE YABANCI VAR TALEBİMİZ VAR"

"Fenerbahçe tarafı bizimle aynı şeyi düşünüyorsa yabancı VAR talebi olur, geçen haftaki rezilliği yaşamamış oluruz. Hakem de görmeyebilir, iyi niyetle anlayalım ama VAR'da, gözünün önünde! Tokadı görüp hakemi çağırmayacaksan iyi niyet aramam. Hedefli, tembihli yollanmış bir arkadaş. TFF'ye söyledim, Fenerbahçe de 'evet' derse yabancı VAR talebimiz var."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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