"Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmanın lideri olan Alparslan Kuytul'la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Gizli tanık ifadelerine göre Kuytul kendisinden habersiz karar alan bazı örgüt üyelerini sopayla darp etmiş. İfadelerin birinde Kuytul'un darp ettiği bir kişinin sırtında sopa kırdığı belirtildi.

Adana polisi tarafından yapılan operasyon çerçevesinde tutuklanan Alparslan Kuytul'un, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayında 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamedeki gizli tanık ifadelerine göre, kendisinden habersiz ceza veren bir örgüt üyesinin sırtında sopa kırdığı meydana çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Kuytulcular" olarak tanınan yapılanmaya yönelik yapılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, içlerinde Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 35 şüpheli tutuklanırken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Kuytul, 2021 senesinde iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayında da kaçıran kişileri azmettirdiği iddia edilerek yargılanmaya başlanmıştı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Kuytul ile alakalı gizli tanık ifadeleri olduğu meydana çıktı. Gizli tanık ifadelerinde yapılanma içinde olduğu iddia edilen "cezalandırma" yöntemleri ile alakalı dikkat çekici iddialar yer aldı. Beyanlarda, yapılanma içinde bazı kişilerin cezalandırılmasının liderin bilgisi ya da izni dahilinde gerçekleştirildiği iddia edildi. Tanık, herhangi bir kişinin liderden habersiz ödüllendirme veya cezalandırma yapamadığını öne sürdü.

Alparslan Kuytul soruşturmasında yeni detay! Sırtında sopa kırmış

"BENDEN HABERSİZ NEDEN YAPTINIZ" DEYİP DÖVDÜ

Gizli tanık ifadelerinden birinde, çarşıda kasetçilik yaptığı bildirilen kişinin bir kadına cep telefonundan mesaj göndermesinin sonrasında yapılanmanın bilinen bazı isimlerinin kendi aralarında görüşerek bu kişiyi dövdüğü iddia edildi. Tanık, olayı öğrenen Kuytul'un, "Benden habersiz neden böyle bir iş yaptınız" deyip kararı alan kişileri dövdüğünü ifade etti.

Tanık, olay esnasında bazı kişilerin yapılanmadan ayrıldığını, H.K. adlı kişinin ise ayrılmayarak itaat ettiğini ve dayak yediğini iddia etti. Tanığın beyanında, Kuytul'un H.K.'nin üstünde sopa kırdığı iddiası da yer aldı.

SOPAYLA DARP ETMİŞ

Gizli tanığın ifadesinde ismi geçen ve darp edildiği kaydedilen H.K.'nin de müdafii huzurunda alınan ifadesinde benzer iddialarda bulunduğu kaydedildi. H.K., kendisine yöneltilen sorular sonrasında, yeğenine sarkıntılık ettiği bildirilen bir kişiyi uyarmak için arkadaşlarıyla beraber gittiklerini, bu durumun Alparslan Kuytul tarafından öğrenildiğini aktardı. H.K., vakıf merkezinde Kuytul'un kendisine sopa verdiğini ve beraber gittiği arkadaşını dövmesini istediğini, kendisinin ise "sormaya gerek olmadığını" söylemesi üzerine Kuytul tarafından elindeki sopayla darp edildiğini iddia etti. H.K.'nin olay sebebiyle şikayetçi olmadığı kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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