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Ekonomi

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyüdü

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ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyüdü
Fotoğraf Başlığı ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyüdü

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış yüzde 1,5 büyürken, GSYH verisinde revizyon yapılmadı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 5,1’den yüzde 5,3’e yükseltildi.

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ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminini açıkladı.

GSYH 2. ÇEYREKTE YÜZDE 1,5 ARTTI

Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,5 arttı. Geçen ay yayımlanan öncü veride de ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyüdüğü öngörülmüştü.

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ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1'lik büyüme kaydetmişti. Ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, kısmen kamu harcamalarındaki düşüşle dengelenen tüketici harcamaları, ihracat ve yatırımlardaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde ithalatta da artış yaşandı.

Tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyon, ithalattaki yukarı yönlü revizyonla kısmen dengelenirken büyüme verisinde revizyon olmadı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 5,1'den yüzde 5,3'e revize edildi. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 4,6 artmıştı.

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyüdü
Başlık ResmiABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyüdü

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya çıkarıldı. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 artış göstermişti.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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