Bernstein, Bitcoin'in 2027 ortasında 150 bin dolara, 2029'da ise 300 bin dolara ulaşabileceğini öngördü. Kurum, Bitcoin'e yönelik olumlu beklentisini korurken Strategy'nin hedef fiyatını 450 dolardan 350 dolara çekti.

ABD merkezli, küresel finans piyasalarında araştırma, yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi hizmetleri sunan finansal hizmetler şirketi Bernstein, Bitcoin'in gidişatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin analisti Gautam Chhugani, Bitcoin hakkında müşterilere gönderdiği notta, Bitcoin'in tarihsel dört yıllık döngüsünü sürdürmesi halinde bir sonraki piyasa zirvesinin 2029'da 300 bin dolar, yeni rekor seviyenin ise 2027 ortalarında 150 bin dolar olabileceğini belirtti.

Bernstein'a göre Bitcoin, bu ortamda öne çıkan "kıt varlık" olarak değerlendiriliyor. Ayrıca hükümetlerin mali baskı ile para birimlerinin değer kaybetmesine izin verme arasında tercih yapmak zorunda kalması hakkında da önemli değerlendirmelerde bulunan Bernstein, Bitcoin gibi arzı kolayca artırılamayan kıt varlıkların yatırımcılar açısından daha cazip hale gelebileceğini belirtti.

Bitcoin 300 bin dolar olacak, dünyaca ünlü şirket tarih verdi

Bitcoin, yatırımcıların ilgisini çekerken küresel piyasalardaki önemli durumunu korumaya devam ediyor. Bernstein ise bu konu hakkında kurumsal ve bireysel yatırımcıların piyasaya erişiminin genişlemesinin de Bitcoin için destekleyici olduğunu kaydetti.

Bitcoin 300 bin dolar olacak, dünyaca ünlü şirket tarih verdi

Bitcoin’i kurumsal rezervlerinde ana varlık olarak tutan, aynı zamanda yapay zekâ destekli veri analitiği yazılımları geliştiren ve NASDAQ’ta MSTR koduyla işlem gören ABD merkezli teknoloji şirketi Strategy hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Bernstein, Strategy (MSTR) için hedef fiyatını 450 dolardan 350 dolara indirdi. Şirket, hisse için "Outperform" notunu korurken, Strategy'nin yaklaşık yüzde 4'lük payıyla dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olmaya devam ettiğini kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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