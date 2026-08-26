MEB AGS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS AGS sonuç ekranı

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı'na katılan öğretmen adaylarının beklediği sonuç duyurusu ÖSYM'den geldi. AGS ve ÖABT oturumlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adayların puanlarını görüntüleyebileceği 2026 AGS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı.

26 Temmuz'da gerçekleştirilen MEB-AGS'nin ardından yaklaşık bir aydır devam eden değerlendirme süreci tamamlandı. ÖSYM, 26 Ağustos tarihli resmi duyurusuyla hem Akademi Giriş Sınavı hem de Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sonuçlarına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı.

MEB AGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2026 MEB-AGS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin 26 Ağustos 2026 tarihli duyurusuna göre adaylar sonuçlarına bugün saat 15.30'dan itibarıyla erişebiliyor. Sonuç sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak.

ÖSYM, 26 Temmuz'da uygulanan 2026-MEB-AGS kapsamındaki 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Böylece adayların AGS ve ÖABT sonuçları için bekleyişi sona erdi.

ÖSYM AİS AGS SONUÇ EKRANI

2026 MEB-AGS sonuçları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nden (AİS) değil, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanıyor. Adaylar 26 Ağustos saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak sonuç belgelerini görüntüleyebiliyor.

2026 MEB-AGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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