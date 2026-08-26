Kocaelispor-Amedspor maçındaki olaylar için karar: 5 şüpheliye ev hapsi

Süper Lig'in 2'nci haftasında Kocaelispor'un 2-0 kazandığı Amed Sportif Faaliyetler maçında yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulandı. Maç öncesinde Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünde sarı poşet sallanarak, rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunulmuştu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kocaeli Stadyumu'nda 24 Ağustos'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde "Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sarı poşet sallanarak rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunulması"na ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karşılaşmayı Kocaelispor 2-0 kazandı. Ev sahibi ekip, 16'ncı dakikada Berkan Kutlu ve 87'nci dakikada Maglica'nın attığı gollerle 3 puana uzandı.

BEŞ ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Haklarında 5237 sayılı TCK'nin 216. maddesi gereğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi gereğince "tehdit veya hakaret içeren tezahürat" suçlarından soruşturma başlatılan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı" verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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