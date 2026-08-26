AA Finans'ın anketi yayınlandı! İşte ekonomistlerin büyüme tahminleri
11 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans'ın, 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Ankete göre ekonomistlerin büyüme beklentileri yüzde 2,20 ile yüzde 3 arasında yer aldı.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
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Anket sonuçlarına göre ekonomistler, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,80 büyüyeceğini tahmin etti.
BEKLENTİLER YÜZDE 2,20 İLE YÜZDE 3 ARALIĞINDA
Ankete katılan ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri yüzde 2,20 ile yüzde 3 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2026'nın tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,50 ve en yüksek seviye yüzde 3,50 olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4 oldu. Türkiye ekonomisi, 2026'nın 1. çeyreğinde yüzde 2,5 büyümüştü.