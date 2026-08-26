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Ekonomi

AA Finans'ın anketi yayınlandı! İşte ekonomistlerin büyüme tahminleri

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AA Finans'ın anketi yayınlandı! İşte ekonomistlerin büyüme tahminleri
Fotoğraf Başlığı AA Finansın anketi yayınlandı! İşte ekonomistlerin büyüme tahminleri

11 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans'ın, 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Ankete göre ekonomistlerin büyüme beklentileri yüzde 2,20 ile yüzde 3 arasında yer aldı.

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AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Anket sonuçlarına göre ekonomistler, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,80 büyüyeceğini tahmin etti.

BEKLENTİLER YÜZDE 2,20 İLE YÜZDE 3 ARALIĞINDA

Ankete katılan ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri yüzde 2,20 ile yüzde 3 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2026'nın tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,50 ve en yüksek seviye yüzde 3,50 olarak kayıtlara geçti.

AA Finansın anketi yayınlandı! İşte ekonomistlerin büyüme tahminleri
Başlık ResmiAA Finansın anketi yayınlandı! İşte ekonomistlerin büyüme tahminleri

Öte yandan ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4 oldu. Türkiye ekonomisi, 2026'nın 1. çeyreğinde yüzde 2,5 büyümüştü.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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