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Karşıya geçmek isterken otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada

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Karşıya geçmek isterken otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Fotoğraf Başlığı

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Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Karabük
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