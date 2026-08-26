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Dünya

Trump CIA Direktörü'nün Moskova ziyareti hakkında gerçeği açıkladı! "Sonuçları olabilir"

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Trump CIA Direktörü'nün Moskova ziyareti hakkında gerçeği açıkladı!
Fotoğraf Başlığı Trump CIA Direktörünün Moskova ziyareti hakkında gerçeği açıkladı! Hayal kırıklığına neden olmak istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Glenn Beck programına katılarak CIA Direktörü John Ratcliffe’in Moskova ziyareti, Dolly Parton ile ilgili anıları ve İran’daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Amerikan kültürü ve siyasetine yönelik çarpıcı analizlerin yapıldığı popüler radyo ve yayın programı The Glenn Beck Program’a konuk olan Donald Trump, gündemi sarsacak açıklamalara imza attı.

Programda, CIA Direktörü John Ratcliffe’in Rusya’ya gerçekleştirdiği ve dünyada geniş yankı uyandıran ziyareti hakkında da konuşan Trump, durumun abartılmaması gerektiğini belirtti. Trump, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"CIA Direktörü Ratcliffe, Rusya'daydı, aslında çok da sıra dışı bir durum değildi. Orada, bilirsiniz, oldukça yarı rutin bir iş için. İnsanları hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ediyorum. Ukrayna ile savaşı bitirmeyi isteriz. CIA direktörünün Moskova ziyareti sonuçlar doğurabilir. Eğer ben o dönemlerde başkan olsaydım asla başlamayacak bir savaştı."

Sunucunun, Ratcliffe’in Putin’in NATO’nun kararlılığını sınayacağı, İran yaptırımlarını ihlal edeceği veya Rusya’nın İngiltere’ye saldıracağı yönündeki söylentilere neden değindiğine dair sorusuna ise Trump, "Bunların hiçbiri." şeklinde cevap verdi.

Trump CIA Direktörü'nün Moskova ziyareti hakkında gerçeği açıkladı! "Sonuçları olabilir"
Başlık ResmiTrump CIA Direktörü'nün Moskova ziyareti hakkında gerçeği açıkladı! "Sonuçları olabilir"

MÜCTEBA HAMANEY SORUSU

İran hakkındaki soru işaretlerine de açıklık getiren Trump, Mücteba Hamaney’in durumu ve ülkedeki yönetim dinamikleri hakkında şöyle konuştu:

"Mücteba Hamaney'nin öldüğünü düşünmüyorum. Çok ciddi şekilde yaralandı, vücudunun sol tarafı, kolu, bacağı, her yeri ciddi şekilde yaralandı. Ama onun öldüğünü sanmıyorum. Eğer öldüyse, çok iyi bir oyun sergiliyorlar çünkü sürekli olarak onunla konuşarak, son onaylarını almak için çabaladıklarını söylüyorlar. Ayrıca şunu da ekleyeceğim. İran'da çok yakında büyük bir zafer elde edeceğiz. İran'ı, başından itibaren gerçekten ve tamamen kontrolümüzde tuttuk."

Açıklamalarında ABD iç politikasına ve bölgedeki petrol trafiğine de değinen Trump, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mayınları temizledik. Ancak boğaz, çalışır durumda, işlevsel bir boğaz. Evet, ara sıra bir drone veya bir roket fırlatılabilir, ancak bu çok işlevsel bir boğaz. Çok miktarda petrol akıyor. Dün 10 milyon varil vardı."

TRUMP'TAN AL JAZEERA'DA KONUŞTU: ZAFER ELDE EDİYORUZ, ACELEMİZ YOK"

ABD Başkanı daha sonra Al Jazeera televizyonuna yaptığı özel açıklamalarda İran’a yönelik operasyonların ve ekonomik yaptırımların kararlılıkla süreceğini yineledi:

"ABD ile İran arasındaki gerilim herhangi bir takvime bağlı değil ve ne gerekiyorsa o şekilde devam edecek. Çok büyük bir zafer elde ediyoruz ve İranlılar, muazzam bir enflasyonla mücadele ediyor ve ekonomileri çöküyor. İranlılar, halklarına çok kötü davranıyor ve çok sayıda protestocuyu öldürüyor. Müzakere masasına geri dönme kararı konusunda belirli bir zaman çizelgesi yok ve acelem yok. Hem ekonomik savaşın hem de askeri saldırıların etkili olduğuna inanıyorum."

Trump CIA Direktörü'nün Moskova ziyareti hakkında gerçeği açıkladı! "Sonuçları olabilir"
Başlık ResmiTrump CIA Direktörü'nün Moskova ziyareti hakkında gerçeği açıkladı! "Sonuçları olabilir"

"BİZİ BİR EYALETMİŞİZ GİBİ SÖMÜRÜYORLAR"

Glenn Beck programında ise Kanada ile yaşanan gerilime de değinen Donald Trump, iki ülke arasındaki ticaret açıklarını ve ülkenin dış ticaret stratejilerini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Kanada'nın bizim sahip olduğumuz ve bizim ihtiyaç duyduğumuz hiçbir şey yok. Biz idare edebiliriz. Birkaç şey biraz zorluk oluşturabilir ancak bunları başka yerlerden temin edebiliriz. Artık Kanada'ya, böyle bir şeyin artık yapılamayacağını öğretmenin zamanı geldi. Onlarla başa çıkmak dünyadaki en kötü ülkelerden biri... Bizi bir eyaletmişiz gibi sömürüyorlar — ve onlar bir eyalet değil... Kanada'ya artık bunu yapamayacağını öğretme zamanı geldi. Kanada ile yılda 60 milyar dolar kaybediyoruz ve aslında bundan daha fazlasını. Bunu yapamayız."

TRUMP'TAN ŞAŞIRTAN ŞERİAT ÇIKIŞI

Öte yandan Trump Londra ve Paris örnekleri üzerinden Şeriat hukuku tartışmalarına değindi

"Londra'ya gidiyorsunuz, Paris'e gidiyorsunuz, neredeyse sanki Şeriat hukuku yaşamın ikinci bir yolu gibi. Bu çok saçma. Şeriat Yasası meselesini kesinlikle yasaklardım. Bu ülkede biraz oluyor ve nerede görürsek, onu ortadan kaldırıyoruz. Tek bir sistemimiz var."

İRAN'DAKİ ENFLASYON

İran'daki iç dinamikler ve ekonomik kriz hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Trump, rejimin zayıfladığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"İran'da protesto yapmak çok zor, çünkü sizi öldürmeye istekli insanlar var. Bu yüzden protesto yapmıyorlar. Ayrıca, zayıflamaları nedeniyle bir fırsat doğuyor... Birçok askerlerinin maaşı ödenmiyor. Bence enflasyon %300. %90 olduğunu duydum. Bence enflasyon %300 civarında."

"EĞER BEN OLMASAYDIM İSRAİL DİYE BİR ÜLKE OLMAZDI"

Ortadoğu politikalarına ve İsrail'in güvenliğine de parantez açan Trump, "Eğer başkan olmasaydım, şu anda İsrail diye bir ülke olmazdı." dedi.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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