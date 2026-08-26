Sosyal medya bu iş ilanını konuşuyor: 60 yıllık kulübe başkanlık için aranan özellikler!

Süper Lig'de bir dönem Ege'yi başarıyla temsil eden Aydınspor, şimdilerde uzun süredir belirlenemeyen kulüp başkanını sosyal medya üzerinden açtığı iş ilanıyla arıyor. Taraftarlar, 1966 yılında kurulan kulübün başkanlığı için iş ilanı verdi.

Aydın'da yıllardır amatör liglere mücadele etmenin üzüntüsünü yaşayan ve yanlış stratejik kararlar nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Aydınspor taraftarları, 2009'dan bu yana yaşanan olumsuzluklara karşı harekete geçti.

Aydınspor için verilen iş ilanı

"AYDINSPOR KULÜP BAŞKANI ARIYOR" İLANI

Aydınspor'a gönülden bağlı olan taraftarlar, kulübe olan desteği yeniden canlandırmayı ve Aydın'ın spor alanındaki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlarken; sahipsiz kalan kulübün de yeniden ayağa kalkarak eski günlere dönmesini bekliyor. Bu kapsamda siyah-beyazlı taraftarlar, bir iş arama sitesi üzerinden kulüp başkanlığı için iş ilanı verdi. "Aydınspor Kulüp Başkanı Arıyor" başlıklı iş ilanını ile kulübün sahipsiz kalmasına tepki gösteren Aydınspor taraftarları, son durumuna dikkat çekerek kulübün geleceğine sahip çıkabilecek bir başkan adayı bulmak amacıyla kamuoyuna çağrı yaptı.

İş ilanında "aranan nitelikler" başlığı altındaki maddeler dikkat çekti

"BU ARMA MÜCADELEYİ HAK EDİYOR"

İş ilanının açıklamasında, "Bir iş ilanı değil. Bir makam ilanı hiç değil. Bu, bir şehrin hafızasına, armasına ve tribünlerine sahip çıkma çağrısıdır. Aydınspor bugün yalnızca yeni bir başkan aramıyor. Kulübü yeniden ayağa kaldıracak, sorumluluk almaktan kaçmayacak, Aydınspor'un geçmişiyle geleceği arasında köprü kuracak güçlü bir irade arıyor. Yıllardır tribünlerde yaşayan, nesilden nesile aktarılan bu arma; sahipsizliği değil, mücadeleyi hak ediyor. Biz kolay bir görev sunmuyoruz. Hazır bir düzen de sunmuyoruz. Ama bir şehrin arkasında durabileceği, tribünlerin yeniden dolabileceği ve çocukların formasını gururla giyebileceği bir Aydınspor'u yeniden inşa etme fırsatı sunuyoruz. Makam koltuğu boş olabilir ama o arma hala orada" ifadeleri yer aldı.

Kulüp başkanı için verilen ilanda "sorumluluklar" da sıralandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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