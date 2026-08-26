Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Sosyal medya bu iş ilanını konuşuyor: 60 yıllık kulübe başkanlık için aranan özellikler!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Sosyal medya bu iş ilanını konuşuyor: 60 yıllık kulübe başkanlık için aranan özellikler!

Süper Lig'de bir dönem Ege'yi başarıyla temsil eden Aydınspor, şimdilerde uzun süredir belirlenemeyen kulüp başkanını sosyal medya üzerinden açtığı iş ilanıyla arıyor. Taraftarlar, 1966 yılında kurulan kulübün başkanlığı için iş ilanı verdi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Aydın'da yıllardır amatör liglere mücadele etmenin üzüntüsünü yaşayan ve yanlış stratejik kararlar nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Aydınspor taraftarları, 2009'dan bu yana yaşanan olumsuzluklara karşı harekete geçti.

Aydınspor için verilen iş ilanı
Başlık ResmiAydınspor için verilen iş ilanı

"AYDINSPOR KULÜP BAŞKANI ARIYOR" İLANI

Aydınspor'a gönülden bağlı olan taraftarlar, kulübe olan desteği yeniden canlandırmayı ve Aydın'ın spor alanındaki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlarken; sahipsiz kalan kulübün de yeniden ayağa kalkarak eski günlere dönmesini bekliyor. Bu kapsamda siyah-beyazlı taraftarlar, bir iş arama sitesi üzerinden kulüp başkanlığı için iş ilanı verdi. "Aydınspor Kulüp Başkanı Arıyor" başlıklı iş ilanını ile kulübün sahipsiz kalmasına tepki gösteren Aydınspor taraftarları, son durumuna dikkat çekerek kulübün geleceğine sahip çıkabilecek bir başkan adayı bulmak amacıyla kamuoyuna çağrı yaptı.

İş ilanında "aranan nitelikler" başlığı altındaki maddeler dikkat çekti
Başlık Resmiİş ilanında "aranan nitelikler" başlığı altındaki maddeler dikkat çekti

"BU ARMA MÜCADELEYİ HAK EDİYOR"

İş ilanının açıklamasında, "Bir iş ilanı değil. Bir makam ilanı hiç değil. Bu, bir şehrin hafızasına, armasına ve tribünlerine sahip çıkma çağrısıdır. Aydınspor bugün yalnızca yeni bir başkan aramıyor. Kulübü yeniden ayağa kaldıracak, sorumluluk almaktan kaçmayacak, Aydınspor'un geçmişiyle geleceği arasında köprü kuracak güçlü bir irade arıyor. Yıllardır tribünlerde yaşayan, nesilden nesile aktarılan bu arma; sahipsizliği değil, mücadeleyi hak ediyor. Biz kolay bir görev sunmuyoruz. Hazır bir düzen de sunmuyoruz. Ama bir şehrin arkasında durabileceği, tribünlerin yeniden dolabileceği ve çocukların formasını gururla giyebileceği bir Aydınspor'u yeniden inşa etme fırsatı sunuyoruz. Makam koltuğu boş olabilir ama o arma hala orada" ifadeleri yer aldı.

Kulüp başkanı için verilen ilanda "sorumluluklar" da sıralandı
Başlık ResmiKulüp başkanı için verilen ilanda "sorumluluklar" da sıralandı
ÖNERİLEN HABERLER
Aydınspor eski başkanı Erhan Özlüer cinayetinde
3. SAYFA

Aydınspor eski başkanı Erhan Özlüer cinayetinde 'kirli tuzak' iddiası: 3 yıl önce kurulan kumpas kanlı bitti
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
Ölümcül ilaç iddiasında gerçek başka çıktı
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
Facebook ve Instagram’ın geleceğini değiştirecek
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edeceğim"
TARİHİ METAFORUN ŞİFRELERİ!
TARİHİ METAFORUN ŞİFRELERİ!
Erdoğan’ın sözündeki asırlık mesaj
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
Faizsiz 5 milyon TL! İşte aylık taksit tutarı
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
Jimmy Durmaz'dan çok konuşulacak Ibrahimovic itirafı
KUYTUL SOPAYI SIRTINDA KIRMIŞ!
KUYTUL SOPAYI SIRTINDA KIRMIŞ!
Gizli tanık beyanı çarpıcı olayı ortaya çıkardı
İZLEYENLER ŞAŞTI KALDI
İZLEYENLER ŞAŞTI KALDI
400 tonluk kale halatla böyle çekildi
GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
Yanan ormanlık arazinin imara açıldığı iddiası!
ÖLÜM GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
ÖLÜM GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
Şerife'yi öldüren caninin ilk ifadesi!
YABANCI KURALINDA YENİ KARAR
YABANCI KURALINDA YENİ KARAR
TFF, 10+4'te önemli değişikliği duyurdu
"ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK"
Erdoğan'dan Malazgirt'te dünyaya net mesaj!
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini paylaştı
TARİH VERDİLER
TARİH VERDİLER
GTA 6 sızıntısı sonrası beklenen açıklama geldi!
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
Denizolgun'un ölümünde "cinayet" şüphesi
'7’LİK DEPREM ÜRETEBİLİR'
'7’LİK DEPREM ÜRETEBİLİR'
100 kilometrelik fayda korkutan analiz
YABANCI İSİM DÖNEMİ BİTİYOR
YABANCI İSİM DÖNEMİ BİTİYOR
MEB'den özel okullara yeni düzenleme
'BOŞ VAATLERE GÜVENİYOR'
'BOŞ VAATLERE GÜVENİYOR'
Alman basını Netanyahu’nun Türkiye oyununu deşifre etti
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
Dünyaca ünlü bankadan yeni tahmin!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Rojin Kabaiş zehirlenerek mi öldürüldü? Avukatın gündem olan iddiasını, adli tıp raporu çürüttü
Rojin Kabaiş zehirlenerek mi öldürüldü?
Kaydet
27 Ağustos İSKİ İstanbul'da (Zeytinburnu) su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
27 Ağustos İSKİ İstanbul'da (Zeytinburnu) su kesintisi!
Kaydet
Okul bahçesinde dehşet! 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi
Okul bahçesinde dehşet! 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.