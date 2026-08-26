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Okul bahçesinde dehşet! 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi

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Okul bahçesinde dehşet! 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi
Fotoğraf Başlığı Okul bahçesinde dehşet! 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi

İstanbul Arnavutköy’de okul bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Ediz Eren Erman’ın üzerine sabitlenmeyen kale direği devrildi. Bacağında ve ayağında kırıklar oluşan küçük çocuk hastanede tedavi altına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aile, olayda ihmali bulunduğu gerekçesiyle okuldan şikayetçi oldu.

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Olay 20 Ağustos Perşembe günü Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde yer alan Şeyh Şamil Ortaokulu’nda meydana geldi.

İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte okul bahçesinde top oynayan 4 yaşındaki Ediz Eren Erman’ın üzerine kale direği devrildi. Olay ardından ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken ayağında ve bacağında kırıklar meydana geldi. Aile olayla ilgili okuldan şikayetçi olurken gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi. Olay anı yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 yaşındaki çocuğun okul bahçesinde oyun oynadığı esnada başka bir arkadaşının kale direğine asıldığı kale direğine asılan çocuğun üzerine top gelerek düştüğü ve 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildiği görülüyor.

"SABİTLENMEDİĞİ İÇİN BACAĞININ ÜSTÜNE DEMİR KALE DÜŞÜYOR"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan 4 yaşındaki çocuğun babası Gürkan Erman, " Geçen hafta Perşembe günü arkamdaki okulda çocuklar oyun oynamak için kapı açık oldukları için okula giriyorlar. İçeri girdiklerinde okul bahçesinde büyük bir kale var. O kalenin üzerinde mahallemizden bir çocuk sallanmak istiyor sallanırken çocuğa top geliyor, çocuğa top geldiği için dengesini kaybederek düşüyor, öne doğru düştüğü için de benim 4 yaşındaki oğlum Ediz Eren, demir kale sabitlenmediği için bacağının üstüne demir kale düşüyor. Kalenin düşmesiyle birlikte çocuğun ayağında bir travma kırık oluşuyor. Bu hastane kayıtları ile tespit edildi.

Okul bahçesinde dehşet! 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi
Başlık ResmiOkul bahçesinde dehşet! 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi
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"OLAYDA İHMAL SÖZ KONUSU, ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Çocuğun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Erman, "Şu anda çocuğun ayağı alçıda, 1.5 - 2 ay bu şekilde yatacak. Olayın iç yüzü, okulun içerisindeki öğretmen yukarı kattan olayı görüyor, çocuklara seslenerek ‘ne oluyor orada?’ diyor. Çocuklarda çocuğun ayağına demir düştü hocam diyorlar. Öğretmen o esnada burayı çabuk terk edin, burayı boşaltın deyip, çocukları dışarı çıkartıyor. Olayda bir ihmal söz konusu. Okuldan da bu konuyla ilgili şikayetçi olduk. Süreç devam ediyor olayın adli kayıtları da alındı. Çocuğun şu an ayağı alçıda inşallah düzelmesini bekliyoruz. Bacağında büyük bir kırık söz konusu. İnşallah başka kişilerin başına böyle şeyler gelmez, böyle şeyler yaşanmaz. Gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyoruz. Mağduruz maalesef üzgünüz. Şimdi önlem olarak okulun bahçesinden kaleleri kaldırmışlar. Okula kale direği yapılacaksa sabitlenmesi gerekiyor. Okulun bahçesi şu anda açık çocuklar içeri girip top oynamak istiyorlar orada da böyle bir olay başımıza geldi" dedi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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