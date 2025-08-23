Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Eski futbolcu denizde cansız halde bulundu! Metin Baş hayatını kaybetti

Eski futbolcu denizde cansız halde bulundu! Metin Baş hayatını kaybetti

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da Esenköy Balıkçı Barınağı içinde denizde cansız halde erkek cesedi bulundu. Cesedin Eskişehirspor, Aydınspor, Altınordu ve daha birçok takımda forma giyen 72 yaşındaki eski futbolcu Metin Baş'a ait olduğu ortaya çıktı. Baş'ın ölüm nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde denize giren 72 yaşındaki Metin Baş'ın su yüzeyinde cansız bedeni bulundu. Eski futbolcu olduğu öğrenilen Baş'ın kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor.

Alınan bilgiye göre, Esenköy Balıkçı Barınağı içinde denizde cansız halde erkek cesedini gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından cesedin 1952 doğumlu Metin Baş'a ait olduğu belirlendi. Eski futbolcu olduğu öğrenilen Baş'ın cansız bedeni denizden çıkartılarak otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

METİN BAŞ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Baş'ın profesyonel futbol hayatında Eskişehirspor, Aydınspor, Altınordu, Didim Belediye ve Aydın Sanayi takımlarının formasını giydiği öğrenildi.

Denizli Pamukkale'de orman yangını
