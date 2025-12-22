İstanbul’daki uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun tutuklanan şoförü Ahmet Akçay’ın ifadelerinde yer alan Defne Samyeli, hakkındaki iddialara sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla cevap verdi verdi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Akçay, ifadesinde bazı organizasyonlara dair iddialarda bulunarak Derin Talu, Şeyma Subaşı, Defne Samyeli, Şevval Şahin ve Burak Ateş gibi isimlerin söz konusu partilere katıldığını ileri sürdü. Bu ifadelerin kamuoyuna yansımasının ardından adı geçen isimlerden Defne Samyeli, sessizliğini bozdu.

Samyeli, Kasım Garipoğlu’nun evinde yalnızca bir kez bulunduğunu belirterek, bu ziyaretin Şevval Şahin’in geçtiğimiz yıl Eylül ayında aynı evde düzenlediği doğum günü partisi olduğunu ifade etti. Açıklamasında, kızlarıyla birlikte davetli olarak partiye katıldıklarını söyleyen Samyeli, ortamda Şevval Şahin’in ailesinin ve küçük yaştaki yeğeninin de bulunduğunu vurguladı. Partide profesyonel bir çekim ekibinin yer aldığını ve çekilen fotoğrafların hâlâ sosyal medya hesabında durduğunu belirten Samyeli, söz konusu organizasyonun yasaklı madde kullanımı ya da “çizgi dışı” bir eğlenceyle hiçbir ilgisi olmadığını dile getirdi.

Açıklamasında o gece yaşadıkları kişisel bir detayı da paylaşan Samyeli, partiden sonra kedilerinin rahatsızlanması üzerine veteriner kliniğine gittiklerini ve kedilerini aynı gece kaybettiklerini hatırlatarak, yaşananları tüm ayrıntılarıyla net şekilde hatırladığını söyledi.

Defne Samyeli, adının haberlerde “uyuşturucu partilerine katılanlar” arasında ima edilmesine sert tepki göstererek, bunun hem çirkin hem de yanıltıcı olduğunu ifade etti. Samyeli, "Böyle bir ifade vermiş de olamaz; olsa olsa geçen seneki bu doğum gününden bahsetmiştir. At izi ile it izinin karıştığı bu ortamda şuna dikkat çekmek istiyorum: Bu ifadelerden ünlü isimleri cımbızlayıp, gündemi iyice magazinleştirmek suretiyle sulandırmak isteyenler var. Dikkatli olalım, sosyal medyada ünlü isimler üzerinden yürütülen “magazin şehveti”ne kapılıp bu arada gerçek suçluları ve büyük resmi kaçırmayalım derim." açıklamasında bulundu.

Açıklamasının sonunda uyuşturucu maddelerin her türlüsüne kesin bir dille karşı olduğunu vurgulayan Samyeli, "Toplumun bütün karar verme mekanizmasını, iradesini ve üretkenliğini dinamitleyen bu zehirle mücadelede devletin her türlü operasyonunu destekliyor; magazine değil büyük resme odaklanıyor, bu suçu yaygınlaştırmak ve tedarik etmek suretiyle gençlerimizin ve ülkemizin başına bela edenlerin hak ettikleri cezayı bulmalarını tüm kalbimle diliyorum." dedi.

