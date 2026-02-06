Polis, küresel barış figürünün 400 kilogram ağırlığındaki bronz heykelinin, 12 Ocak Pazartesi günü yerel gece saat 01.00'den hemen önce Rowville'deki Avustralya Hint Topluluk Merkezi'nden çalındığını açıkladı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre hırsızların heykelin ayak bileklerini kesmek için taşlama makinesi kullandıkları görüldü.

Avustralya Hint Topluluğu Yardım Vakfı Başkanı Vasan Srinivasan, yapılan hırsızlığın toplumu öfkelendirdiğini ve üzdüğünü söyledi.

Srinivasan konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Gandhi bizim için çok şey ifade ediyor; Hindistan'ın özgürlüğü için kan dökmeden savaşmış bir ulusun babası. Herhangi bir tahribat olmadı, üzerine grafiti püskürtülmedi, çok temiz bir şekilde kesildi ve alındı. Hırsızlar metal değeri için aldılar."