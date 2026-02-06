Değeri 60 bin dolar! Hırsızlar saniyeler içinde Gandhi heykelini çaldı
Mahatma Gandhi'nin metalden yapılmış ve tahmini değeri 60 bin dolar olan heykeli, Melbourne'ün güneydoğusundaki bir yardım kuruluşunun bahçesinden çalındı.
Polis, küresel barış figürünün 400 kilogram ağırlığındaki bronz heykelinin, 12 Ocak Pazartesi günü yerel gece saat 01.00'den hemen önce Rowville'deki Avustralya Hint Topluluk Merkezi'nden çalındığını açıkladı.
Güvenlik kamerası kayıtlarına göre hırsızların heykelin ayak bileklerini kesmek için taşlama makinesi kullandıkları görüldü.
Avustralya Hint Topluluğu Yardım Vakfı Başkanı Vasan Srinivasan, yapılan hırsızlığın toplumu öfkelendirdiğini ve üzdüğünü söyledi.
Srinivasan konuyla ilgili şöyle konuştu:
"Gandhi bizim için çok şey ifade ediyor; Hindistan'ın özgürlüğü için kan dökmeden savaşmış bir ulusun babası. Herhangi bir tahribat olmadı, üzerine grafiti püskürtülmedi, çok temiz bir şekilde kesildi ve alındı. Hırsızlar metal değeri için aldılar."
Hurda metal satıcılarına hırsızların heykeli yeniden satmak isteyebileceği konusunda uyarılar yapıldı.
Heykel, 2021 yılında Hindistan hükümeti tarafından merkeze hediye edilmişti. Dönemin başbakanı Scott Morrison'ın açılışını yapmasından sadece birkaç gün sonra, hırsızlar heykelin başını çalmaya çalışırken başarısız olunca heykel tahrip edilmişti.
TAHMİNİ DEĞERİ 60 BİN DOLAR
Tahmini değeri 60 bin dolar olan heykelin çalınmasının ırkçı veya siyasi nedenlerle gerçekleştiğinden şüphelenilmiyor.