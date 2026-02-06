Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunda hikâyesini yeni karakterlerle genişletmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümlerinde Rukiye ve Yağız karakterleri izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Show TV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti, kadrosunu yeni oyuncularla güçlendiriyor. Son bölümlerde yaşanan gelişmelerin ardından diziye dahil olacak Özge Borak'ın canlandırdığı Salkım'ın arkadaşı Rukiye ve oğlu Yağız geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ OYUNCULAR KİMLER?

Gold Film imzalı dizide bu sezon hikaye akışı sık sık yenilenirken, oyuncu kadrosuna da yeni isimler ekleniyor. Diziye dahil olan Rukiye ve Yağız, Salkım'la bağlantılı olarak hikayeye dahil olacaklar.

KIZILCIK ŞERBETİ YAĞIZ KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni karakterlerinden Yağız’ı genç oyuncu Gökberk Yıldırım canlandırıyor. Daha önce Rüzgarlı Tepe dizisiyle dikkat çeken Yıldırım, bu kez izleyicinin karşısına farklı bir rolle çıkıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ RUKİYE KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Dizinin yeni karakterlerinden Rukiye’yi tiyatro oyuncusu Eda Yılmaz Yener canlandıracak. Rukiye, dizide Özge Borak’ın oynadığı Salkım karakterinin yakın arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak. Özellikle Yağız'ın annesi olarak hikayede öenmli bir yere sahip olacak.

