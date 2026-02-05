Show TV’nin sevilen dizisi “Kızılcık Şerbeti”, dördüncü sezonunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Gökberk Yıldırım, “Yağız” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Rüzgarlı Tepe dizisiyle yıldızı parlayan Görberk Yıldırım Kızılcık Şerbeti’ne dahil oldu. Yıldırım, fenomen dizide Özge Borak’ın canlandırdığı Salkım’ın arkadaşı Rukiye’nin oğlu rolüne hayat verecek. Ünlü ismin güçlü performansı, dizinin yeni sezon hikayesine dinamizm katacak.

Gökberk Yıldırım Kızılcık Şerbeti’nde! Rolü belli oldu

Dizinin yapım ekibi, Gökberk Yıldırım’ın projeye dahil olmasının karakterler arasındaki ilişkileri daha da derinleştireceğini belirtti. Dizinin hayranları, genç oyuncunun ilk bölümdeki performansını merakla bekliyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, kısa süre sonra serbest bırakılmıştı. Yapılan test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından oyuncu diziden ayrılmak zorunda kaldı. Güngör’ün yerine ise Emre Dinler kadroya dahil edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası