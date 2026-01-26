Kızılcık Şerbeti’nde yaşanan sürpriz ayrılık sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizinin tam 4 sezondur Fatih Ünal karakterini oynayan Doğukan Güngör’ün kadrodan çıkarılmasının ardından gözler, rolü kimin dervalacağına çevrilmişti. Yapım ve kanal cephesinde yapılan hızlı görüşmeler sonucunda Fatih karakterinin yeni ismi netleşti. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni Fatih karakteri oyuncusu Emre Dinler kimdir, kaç yaşında, nereli?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım ekibi tarafından yapılan görüşmeler sonucunda Kızılcık Şerbeti’nin yeni Fatih’i Emre Dinler oldu. Başarılı oyuncu, dizinin ilerleyen bölümlerinde Fatih Ünal karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Emre Dinler 1995 yılında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde doğdu. Modellik geçmişi bulunan Dinler., 2013 yılında katıldığı Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında derece aldıktan sonra oyunculuğa yöneldi.

2018 yılında ekran kariyerine başlayan Emre Dinler, Söz, Gülperi ve Sol Yanım dizilerinde rol aldı. Son olarak Zembilli dizisinde başrol oynayan oyuncu, Kızılcık Şerbeti ile kariyerinde yeni bir döneme adım attı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterini canlandıran Doğukan Güngör’ün kadrtodan çıkarıldığı açıklandı. Yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından kanal yönetimi tarafından alınan kararla oyuncunun diziyle yolları ayrıldı.

Doğukan Güngö,r ayrılık kararını kamuoyuyla eş zamanlı öğrendiğini belirterek sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yayımladı. İşte Doğukan Güngör'ün açıklaması;

4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Show Tv yönetiminin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum. Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek Savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim. Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların karar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım. Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah’a havale ediyorum. Ancak kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım. Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.. Saygı ve Sevgilerimle Doğukan GÜNGÖR