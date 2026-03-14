ABD ve İsrail'in İran'ın ciddi oranda uranyum bulundurduğu Kazma Dağı'ndaki tesisini vurmaya gücü yetmediği ortaya çıktı. Yerin 100 metre altına inşa edilen nükleer tesisin sığınak delici bombalarla imha edilmesinin "zor bir ihtimal" olduğu ifade ediliyor. Tesisin İran topraklarına özel kuvvetlerin sevk edilmesini içeren riskli bir kara operasyonuyla etkisiz hale getirilebileceği öngörülüyor.

İran’ın nükleer programının kalbi olarak nitelendirilen ve yerin 100 metreden fazla derinliğine inşa edilen "Kazma Dağı" (Pickaxe Mountain) kod adlı yeni tesis, bölgesel bir çatışmanın seyrini değiştirebilecek en kritik hedef haline geldi.

İMHA EDİLMESİ İMKANSIZ

Dağın derinliklerine gizlenen bu devasa kompleksin mevcut hava saldırıları ve sığınak delici bombalarla imha edilmesinin neredeyse imkansız olduğu değerlendiriliyor. Tesisin etkisiz hale getirilmesi için sadece hava harekatının yeterli olmayacağı, ancak İran topraklarına özel kuvvetlerin sevk edilmesini içeren riskli bir kara operasyonuyla etkisiz hale getirilebileceği öngörülüyor.

EN AZ 11 NÜKLEER BAŞLIK ÜRETİLEBİLİR

ABD yönetiminin öncelikli hedefleri arasında yer alan İran’ın nükleer kapasitesini sıfırlama stratejisi, Tahran’ın 400 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyumu farklı bölgelere dağıtmasıyla yeni bir boyuta taşındı. Geçmişteki hava saldırılarına rağmen nükleer faaliyetlerini hızla toparlayan ve savunmasını güçlendiren İran'ın, Natanz tesisi yakınlarındaki bu yeni kalede yüzde 60 saflıkta uranyum stokladığı bildiriliyor. Uzmanlar, bu stokların en az 11 nükleer başlık üretmeye yetecek kritik eşiğe yaklaştığına dikkat çekerken, Kazma Dağı’nın mevcut Fordow tesisinden bile daha derinde ve korunaklı olduğu ifade ediliyor.

Stratejik analizlerde, ABD ve İsrail’in bölgedeki askeri hedeflerine ulaştığını iddia edebilmesi için Kazma Dağı’ndaki üretimin durdurulmasının ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ele geçirilmesinin şart olduğunun altı çiziliyor.

