Silahlı saldırı sonucu öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın olay anında yanında bulunan rapçi Vahap Canbay'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Cinayet sırasında yaşananları ve Aleyna Kalaycıoğlu ile ayrılık nedenlerini anlatan Canbay'ın verdiği temizlikçi detayı da dikkat çekti.

20 Mart Cuma günü Ümraniye'de araç içerisinde silahla vurularak öldürülen Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, iş adamı Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Cinayetin bir numaralı tanığı olan rapçi Canbay'ın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı.

Vahap Canbay, olay anıyla ilgili ifadesinde "Silah patladığı an korkup kendimizi sakındık. O sırada Kubilay'ın inlemesini fark ettim. Onlar araçlarına binip gittiler. Benim kimseyle alacak verecek meselem yok. Vuranı görsem tanırım. Aleyna'ya benzeyen bir kadını arkadan gördüm" dedi.

"ALEYNA MESAJ ATARAK BENDEN AYRILDI"

Araç içerisinde otururken arkadaşı Yalçınay'ın Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile konuştuğunu da belirten Canbay "Konuşma sırasında beni kastederek 'Herkes haddini bilecek, sen anladın ne dediğimi' diye konuştu" ifadelerini kullandı. Canbay "Yalçınay Yıldız benim 3 yıllık arkadaşım, aynı zamanda prodüktörüm ve sesçim. Kubilay da 4 yıllık arkadaşım. Aleyna Kalaycıoğlu ise eski kız arkadaşım. Kendisiyle 1.5 yıl süren bir ilişkim vardı. Yaklaşık 13 gün önce mesaj atarak benden ayrıldı. Aramızda herhangi bir tartışma, husumet yok. Bundan 3 ay kadar önce ben, Yalçınay ve Aleyna, Kemerburgaz'da birlikte yaşamaya başladık. Yalçınay ikimizin de müzik prodüktörlüğünü yapıyordu" diye konuştu.

"TEMİZLİKÇİDEN ÖĞRENDİM"

"Olayın yaşandığı gün temizlikçi Aleyna'nın eşyalarını almaya geldi ve onun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu söyledi. Daha sonra eşyaları alıp evden ayrıldı" diyen Canbay şöyle devam etti:

"19.00 sıralarında stüdyonun önüne geldik. Aracın şoför koltuğunda Kubilay, sağ ön yolcu koltuğunda ben, arka koltukta ise Yalçınay vardı. Yalçınay kapıyı çaldı ancak Aleyna orada değilmiş. Temizlikçi Yalçınay'ı içeriye almamış akabinde benim köpeğim Mocha'yı içeride görmüş, Aleyna benden ayrılınca benim köpeğimi de alarak gitmişti, ben de hem köpeği almak hem de Aleyna ile konuşup barışmak için orada beklemeye başladım."

Sabah'ta yer alan habere göre Canbay sözlerini şöyle sürdürdü:

"ANNESİ BENİ SEVGİLİLİK ZAMANIMIZDA PEK SEVMİYORDU"

"Aleyna köpeği almak için gelince orada konuşmayı düşündüm. Uzun bir müddet bekledik. Bu süreçte Aleyna ile Yalçınay görüntülü konuştu. Burada Aleyna kaydı yüklemedin mi diye sordu o da yüklüyorum dedi. Bu sırada konuşmaya Aleyna'nın annesi dahil oldu. Annesi beni sevgililik zamanımızda pek sevmiyordu.

"KUBİLAY'IN KARIN KISMINDAN VURULDUĞUNU GÖRDÜM"

Biz araçta otururken biri cama vurup 'Sizi bir daha burada görmeyeyim' dedi. Ardından da silahı ateşledi. Silah patlayınca Kubilay inlemeye başladı. Ben Kubilay'ın karın kısmından vurulduğunu gördüm.

"ALEYNA'YA BENZEYEN BİRİNİ GÖRDÜM"

Hemen kendimce müdahale etmeye başladım. Yalçınay yardım aramaya başladı. Ben ateş eden şahsı tanımıyorum daha önce görmedim ancak görsem teşhis edebilirim. Alaattin Kadayıfçıoğlu isimli şahsı daha önce görmedim. Bu olayda önümüze gelen araçların yanında olaydan sonra şüphelilerin arkasından bakarken ben arkası dönük bir bayan gördüm, siyah giyimliydi ve fiziki olarak Aleyna'ya benziyordu."

