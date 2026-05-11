Büyükçekmece’de öldürüldükten sonra cansız bedeni elleri bağlı halde, halıyla denize atılan Sedef Güler’in cinayet davasında karar çıktı. Mahkeme, 1 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığı ise 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sedef Güler

MÜTALADA NE İSTENMİŞTİ?

Cumhuriyet Savcısı, daha önce açıkladığı mütalaasında 2 sanığın "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, sanıklar Yavuz Güngör ve Fırat Baykara'nın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktul Sedef Güler'i iştirak halinde öldürdükleri belirtilmişti.

NELER OLMUŞTU?

7 Haziran 2024'te İstanbul Büyükçekmece'de iş bulma vaadiyle çağrıldığı evde öldürülen 24 yaşındaki Sedef Güler’in cansız bedeni halıya sarılı ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.

Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin davada şüpheliler Yavuz Güngör ve Fırat Baykara tutuklu yargılanmıştı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, 2 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Mütalaada, 7 Haziran 2024'te Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'nde halıya sarılı, elleri koli bandı, ayakları zincir ve dambılla bağlı bir kadın cesedinin bulunduğu anlatılmıştı.

ETİKETTEN İZLERİ BULUNMUŞTU

Halıdaki yıkama firmasına ait etiketten yola çıkılarak sanıklar Fırat Baykara ile Yavuz Güngör'ün kullandığı eve ulaşıldığı belirtilen mütalaada, evde yapılan aramalarda ise maktul Sedef Güler'e ait kimlik bilgileri ile cesedin sarılı olduğu halı etrafında bulunan perde parçaları, un çuvalının kalan kısımları ve kanlı eldivenin ele geçirildiği aktarılmıştı.

HALIYLA DENİZE ATTILAR

Parmak izinden cesedin Sedef Güler'e ait olduğunun anlaşıldığı ifade edilen mütalaada, sanıklar Fırat Baykara ile Yavuz Güngör'ün, maktulün cesedini halıya sarıp zincirle bağladıktan sonra araca koyarak Mimar Sinan Köprüsü'nden attıkları, olayın ardından ise korkarak kaçtıkları belirtilmişti.

Sanık Yavuz Güngör'ün Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya çalıştığı ifade edilen mütalaada, sanıkların 5-7 Haziran tarihleri arasında polis ve sağlık ekiplerine haber verme imkanı ve yeterli süreleri bulunmasına rağmen maktulün cesedini yok etmeye yönelik eylemlerde bulundukları kaydedilmişti.

Mütalaada ayrıca, söz konusu evin sanık Fırat Baykara adına kiralanmış olması, ölüm sebebinin tespitini engellemek amacıyla cesedin denize atılması dikkate alındığında sanık Baykara'nın suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmediği vurgulanmıştı.

Sanıklar Yavuz Güngör ve Fırat Baykara'nın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktul Sedef Güler'i iştirak halinde öldürdükleri belirtilen mütalaada, iki sanığın "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

PİŞKİN SAVUNMALAR

Fırat Baykara, kendini "Mütalaaya katılmıyorum. Maktulün ölümüyle yakından uzaktan alakam yoktur. Ben olay yerine gittiğimde maktul ölmüştü” diyerek savunmuştu. Sanık Yavuz Güngör ise kimseye bir şey yapmadığını belirterek "Uyandığımda maktul ölmüştü. Tekrar cezaevine girme kaygısıyla saçma şeyler yaptım. Bunun dışında öldürme şeklinde bir eylemim yoktur" savunmasını yapmıştı.

