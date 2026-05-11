Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere, “Milli Emlak Denetmenliği Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile 30 Milli Emlak Denetmen Yardımcısı alınacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvurular, 11 Mayıs 2026 tarihinde başlayıp 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P48 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

01.01.2026 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 ve sonrasında doğmuş olanlar),

şartları aranır.

YAZILI SINAV SÜRECİ

Yazılı sınav 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'de Ankara'da tek oturumda yapılacaktır. Saat 10.00'dan sonra hiçbir aday sınav binasına alınmayacaktır. Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakikadır; talebi uygun görülen engelli adaylar için ek süre verilecektir. Sınav giriş belgesine ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı Platformunda ayrıca ilan edilecektir.

