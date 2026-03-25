21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

İstanbul Ümraniye’de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın araç içinde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kubilay Kaan Kundakçı

KUBİLAY KUNDAKÇI SALDIRIDA ÖLDÜ

Edinilen bilgilere göre, rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istemiş, araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı’yı sokmuştu. Kundakçı, Aleyna ile görüşerek ikilinin yeniden barışmasına aracılık etmişti.

Aleyna Kalaycıoğlu - Rapçi Canbay

Olay günü Kundakçı ve Canbay araçta buluştuğu sırada, yanlarına yanaşan Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından ateş açıldı. Futbolcu Kundakçı ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede vefat etti. Saldırıyı gerçekleştiren Kadayıfçıoğlu ve yanındakiler kişiler olay yerinden kaçtı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri Aleyna Kalaycıoğlu’nun yanı sıra Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ve diğer şüphelilerle birlikte toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Pazartesi günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.

Alaatin Kadayıfçıoğlu

BABA KADAYIFCIOĞLU’NA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Soruşturma kapsamında, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun saldırı yerine babasına ait araçla geldiğinin belirlenmesi üzerine, Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında “yardım etme” şüphesiyle adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bilal Kadayıfçıoğlu

Buna göre Kadayıfçıoğlu’nun yurt dışına çıkışı yasaklandı ve haftada bir gün imza verme zorunluluğu getirildi.

