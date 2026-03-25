Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun silahını atışa hazır halde bulundurarak araca doğru ilerlediği ve öldürme kastıyla ateş ettiği ortaya çıktı. Olay sonrası kaçış trafiğini ise önceki gün tutuklanan aile dostları türkücü İzzet Yıldızhan'ın yürüttüğü öğrenildi.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı. Edinilen bilgilere göre saldırı şu şekilde gerçekleşti: Kadayıfçıoğlu, rapçi Vahap Canbay ve Kundakçı'nın aracının camına silahının namlusuyla vurdu. Kapıyı açarak öldürme kastıyla hareket ettikten sonra doğrudan araç içerisine ateş etti. Hadiseyi olay yerinde olan Hasan Can Avcı ve şüpheli Mustafa Rece de doğruladı. Kadayıfçıoğlu'nun olay yerine silahını atışa hazır halde bulundurarak gittiği, Kundakçı'nın karın bölgesine doğrudan ateş ettiği tespit edildi.

Alaattin Kadayıfçıoğlu

TELEFONUNU KAPATTI

Kadayıfçıoğlu olay sonrası teknik takipten kurtulmak için telefonunu kapattı, başka bir hat üzerinden iletişim sağladı ve farklı araçlarla izini kaybettirmeye çalıştı. Zorlu'da yakalandığında silahın araçta olduğunu söyledi ancak silah atışa hazır şekilde ikametinde çıktı. Olay sonrası Hüseyin Can'ın cinayet sonrası elinde silahla koşan Kadayıfçıoğlu'nu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu minibüse alarak olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.

Aleyna Kalaycıoğlu

İZZET YILDIZHAN'IN ROLÜ

Öte yandan ailenin yakın dostu olan İzzet Yıldızhan'ın ifadesine göre ünlü türkücü saat 01.00 sıralarında Kadayıfçıoğlu'nun İngiltere'de bulunan babası Bilal Kadayıfçıoğlu tarafından arandı ve olayın haberi verildi. Yıldızhan, amca Metin Kadayıfçıoğlu'na ulaştı. Yıldızhan'ın diğer şüpheliler ile de cinayetten sonra görüşmeler yaptığı belirlendi. Kalaycıoğlu'nun ise suçtan kurtulmaya yönelik savunma verdiği öğrenildi. Olay gecesi Aleyna ile tanık Yalçınay Yıldız arasında görüşme gerçekleştiği, Kadayıfçıoğlu'nun saldırı kastıyla yönlendirildiği, Kalaycıoğlu'nun Kadayıfçıoğlu ile olay yerine gittiği, cinayet sonrası ambulansı aramak yerine minibüse binip kaçtığı tespit edildi. Aleyna'nın kasten öldürme suçuna yardım ettiği ve suçluyu kayırma suçunu işlediğine vurgu yapıldı.

"BOĞUŞMA SIRASINDA SİLAH PATLADI"

Şüpheli Alaattin Kadayıfcıoğlu ifadesinde olay anı ile ilgili şunları söylemişti:

"Aracın yanına gittim. Şahıslara 'Beyler aracınızı buradan alın, aracımızı alıp gideceğiz' dedim. Bu esnada önde oturan şahıs, eliyle bana müdahale ederek vurmaya çalışınca, silah bulunmayan elimle şahsı engellemeye çalıştım. Ancak şahıs 2 eliyle bana müdahale edince, elimde silah olan sol elimi de savunmak maksadıyla şahsa götürdüm. Boğuşma esnasında silah patladı, ben kesinlikle silahla ateş etmedim. Silah patlayınca şoka girdim. Benim silahım mı patladı, başka bir silah mı patladı onu dahi fark etmedim."

İzzet Yıldızhan

YILDIZHAN DELİL KARARTMA İHTİMALİNE KARŞI TUTUKLANDI

Sabah'ta yer alan habere göre amca Metin Kadayıfçıoğlu ile İzzet Yıldızhan arasında WhatsApp'tan olağan dışı iletişim trafiği gerçekleştiği ortaya çıkarıldı. Yıldızhan'ın ailenin dostu olduğu, farklı illerde konaklama tesislerine sahip olduğu belirtildi. Türkücünün gerçekleşen 'kasten öldürme' eylemini resmi makamlara ihbar etmek yerine, asli failin kaçmasına ve saklanmasına yardım ederek suçluyu kayırma suçunu işlediği tespit edildi. Henüz yakalanmayan suç ortaklarıyla iletişime geçerek tanıklar üzerinde baskı kurma, kaçma veya delil karartma ihtimalinin bulunduğu değerlendirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası