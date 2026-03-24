21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada 10 şüpheliden 7’si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan da yer alırken, Yıldızhan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun babasıyla yakınlığı bulunan şarkıcı ifadesinde olayı duyunca İstanbul'a geldiğini belirtti.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak isterken cinayete kurban gitmişti. 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Futbolcu cinayetinde tutuklananlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan da yer aldı.

Katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu

İZZET YILDIZHAN: DUYUNCA ANKARA’DAN İSTANBUL’A GELDİM

tv100, İzzet Yıldızhan’ın savcılıkta verdiği ifadeye ulaştı. Yıldızhan, 20 Mart gecesi Metin K.’nin kendisini arayarak Alaattin’in bir kavgaya karıştığını söylediğini belirtti. Ardından Bilal Kadayıfçıoğlu’na ulaşmaya çalıştığını ancak başaramadığını aktaran Yıldızhan, ertesi gün Kadayıfçıoğlu ile görüştüğünü ve onun da olayın detaylarını bilmeden Türkiye’ye döneceğini söylediğini ifade etti. Olayı daha sonra sosyal medya ve haberlerden öğrendiğini dile getirdi.

İzzet Yıldızhan

İşte şarkıcı Yıldızhan’ın ifadesi…

"20 Mart tarihinde hatırladığım kadarıyla saat 01.00-02.00 sıralarında Metin K. gece beni aradı, Alaattin'in bir kavgaya karıştığını söyledi. Ben de inşallah önemli bir şey yoktur dedim. Telefonu kapattıktan sonra Bilal Kadayıfçıoğlu’nu aradım ancak ben de kendisine ulaşamadım. Hatırladığım kadarıyla sonrasında Metin’e Whatsapp ya da SMS atarak Alaattin’den haber var mı diye sordum. Metin’in de cevap verip vermediğini hatırlamıyorum. Ertesi gün Bilal Kadayıfçıoğlu ile telefonla görüştüğünü, bir şeyler duyduğunu, ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye’ye geleceğini söyledi. Ben de akşam saatlerinde Ankara’dan çıkarak İstanbul’a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum. Daha sonra Bilal Kadayıfçıoğlu Türkiye’ye gelince telefonlaşarak buluştuk."

SİLAHLI SALDIRIDA CAN VERDİ

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce yollarını ayırdığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istedi. Bu süreçte, aralarının iyi olduğu belirtilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan (21) destek istedi.

Kubilay Kundakçı

Kundakçı, Canbay ve beraberindeki kişilerle birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler silahlı saldırı düzenledi.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aleyna Kalaycıoğlu - Rapçi Canbay

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Sakaryalı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, geçtiğimiz gün memleketi Karasu ilçesinde bulundan Yuvalıdere Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

BABA CEMİL KUNDAKÇI: BELİNDE SİLAHIN NE İŞİ VAR?

Cenaze namazı öncesi hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı, basın mensuplarını yaptığı açıklamada, "Canımız yandı. Evladımızı kaybettik ama buna sebep olan kişi ortada yok. Kayıp şu an. Muhtemelen yurt dışına çıktığı düşünülüyor. Bu şahıs buraya nasıl geldi, niye geldi?" diyerek yetkililerden olayın üzerine gidilmesini istemişti.

"Bu olay örtbas edilir kalırsa, bu olay kapanırsa, çok Kubilaylar ölür. Çok evlatlarımız gider. Oğlumun ölümüne sebep olan kişi bir iş adamı. O da bir baba. Onun eşi de bir anne. Onların çocuğuna bu olay olsaydı, benim ve eşimin nasıl canımız yanıyorsa onlarında canı yanacaktı" diyen Kundakçı, "Onların da sağ duyulu davranıp çocuklarını adalete teslim etmelerini rica ediyorum ve bunu bekliyorum. Bir baba olarak benim yerime kendilerine koymalarını ve gerçekleştirmelerini bekliyorum. Oğulları bir yanlış yaptıysa, bilerek ya da panikleyerek hiç önemli değil, oraya silahla gelmiş muhtemel, tepe lambalı bir araçla gelmiş olması önemli, o da genç bir çocuk. Onun altında tepe lambalı arabanın ne işi var? Belinde silahın ne işi var? Herkes silahla dolaşıp bunu kullanamaya kalkarsa kaos olur" demişti.

