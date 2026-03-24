İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. Kadayıfçıoğlu silahın kazayla ateş aldığını ve Kundakçı’yı tanımadığını öne sürdü. "Silah patlayınca şoka girdim" diyen Kadayıfçıoğlu ifadesinde aylık gelirinin 600 bin TL olduğunu belirtti.

İstanbul Ümraniye Türkali Mahallesi’nde 19 Mart’ta meydana gelen olayda, Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı olarak şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Silahı kullandığı öne sürülen ve tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi de ortaya çıktı.

İŞTE ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU’NUN SAVUNMASI

Sabah'ta yer alan habere göre Kadayıfçıoğlu, olay gecesi Kubilay Kaan Kundakçı’yı tanımadığını ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi. Silahının ruhsatlı Glock marka olduğunu belirten Kadayıfçıoğlu, olay sırasında kendini savunmak amacıyla aracın camını tıkladığını anlattı. Boğuşma sırasında silahın istemsizce patladığını ve kesinlikle ateş etmediğini ifade etti. Olayın ardından şok içinde kaçtığını, polise doğrudan başvuramadığını ve babasının amcasına durumu anlattığını aktardı. Kadayıfçıoğlu, ölen şahsa üzgün olduğunu ve herhangi bir kasıt bulunmadığını vurguladı. İşte Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun savunması…

"Babam Türkiye'nin sayılı iş insanlarındandır. Herhangi bir suçtan kaydım ve sabıkam yoktur. Adıma kayıtlı taşıma ruhsatlı Glock marka silahım vardır. Sorduğunuz Kubilay Kaan Kundakçı isimli şahsı tanımıyorum. İsmini ilk kez bu olaydan sonra duydum. Bu şahsı tanımadığım için bu şahıs hakkında herhangi bir bilgiye sahip değilim. Aramızda herhangi bir husumet ve alacak verecek meselesi yoktur.

Kendisinin ne iş yaptığını, nerede ikamet ettiğini de bilmiyorum. Telefon numarasını da bilmiyorum. Benden sorduğunuz Vahap Canbay isimli şahsı şahsen tanımıyorum. Ancak sosyal medyadan ismen duymuştum. Bu şahsı tanımadığım için bu şahıs hakkında herhangi bir bilgiye sahip değilim. Aramızda herhangi bir husumet ve alacak verecek meselesi yoktur. Kendisinin nerede ikamet ettiğini de bilmiyorum. Telefon numarasını da bilmiyorum.

“İZZET YILDIZHAN BABAMIN ARKADAŞI OLUR”

İzzet Yıldızhan isimli şahsı tanırım. Babamın arkadaşı olur, babam çocuklarının kirvesidir. Bu sebepten dolayı samimi ilişkileri vardır. Babam kendisine abi diye hitap eder. Türkiye çapında tanınmış bir sanatçıdır. Aramızda saygıya dayalı bir ilişki vardır. Kendisi benim özel hayatımla ilgili herhangi bir bilgiye sahip değildir. Kendisine İzzet amca diye hitap ederim.

"ALEYNA KALAYCIOĞLU İLE 2-3 AY ÖNCE TANIŞTIK"

Aleyna isimli şahsı tanırım. Tanışıklığımız 2-3 ay öncesine dayanır. Kendisini annesinin vasıtasıyla tanıdım, ancak herhangi bir samimiyetimiz oluşmadı. Bundan yaklaşık 20-25 gün önce kadar kendisiyle annesi vasıtasıyla oturduk, samimi bir ortam oldu. Kendisi ile görüşmeye başladım. Kendisi pop müziği ile uğraşır, sanatçıdır. Arkadaşlığımız bu şekilde başladı. Sonra aramızda duygusal bir yakınlık oluştu. Ara ara görüşmeye başladık. Samimiyiz, kendisinin annesi ile ikamet ettiğini biliyorum.

GÖZ GÖZE GELDİK

Olay günü Aleyna'yı aldım. Bunun üzerine 2 araç olarak stüdyoya doğru gittik. Ben ve Aleyna benim kullandığım Mercedes marka araçta, Hüseyin ve Mustafa ise arkamızda bulunan Vito marka araçtaydılar. Birlikte Stüdyonun bulunduğu sokağa doğru gidene kadar Aleyna ile normal sohbet ediyorduk. Stüdyonun olduğu sokağa girince aracımın farları sokakta park halinde olan BMV marka bir aracın içini aydınlatınca araç içinde 3-4 kişinin olduğunu gördüm.

Bu esnada Aleyna da, 'Bunlar burada daha gitmemişler' dedi. Ben de kendisine "Hayırdır bunlar kim?" diye sordum. Kendisi de bana 'Hani öğlen sana köpeğimi almak isteyenler var diye söylemiştim, sen de bana polisi ara polis gelsin demiştin ya işte bunlar o şahıslar' diye söyledi. Bunun üzerine bu şahıslar kim diye sordum. Kendisi de "Sana bahsettiğim ayrılmış olduğum eski sevgilim" dedi. Bu esnada ben araç içerisindeki bu şahıslara baktığımda aracın sağ ön yolcu oturan şahısla ben ve Aleyna göz göze geldik.

ALEYNA "BUNLAR BAĞCILAR ÇOCUĞU DİKKATLİ OL" DEDİ

Bu sırada şahsın torpidodan bir şeyler alıp, arkada oturan kişilere dönüp bir şeyler konuşup tekrar döndüğünü görünce Aleyna ve ben tedirgin olduk. Ayrıca Aleyna bana "Bunlar Bağcılar çocuğu dikkatli ol" dedi. Bunun üzerine bu şahısların araçtan inip bizim yanımıza gelmesinden ya da araçtan silahla bize doğru ateş etmesinden tedirgin olduğum ve korktuğum için şahısları engellemek ve olumsuz bir olay yaşanmasının önüne geçmek için hemen araçtan inerek bu şahısların bize zarar vermesini engellemek ve konuşmak amacıyla bu şahıslarla konuşmak için bu şahısların yanına doğru gittim ve bulundukları aracın camını parmağımda bulunan yüzükle tıklattım.

Bu esnada şahıs kapıyı üzerime doğru sert şekilde açıp beni itti ve kapıyı bana vurdu. Bende bu şahsın benim üzerime gelmemesi ve araçtan inmemesi için kapıyı iterek kapattım, bu esnada belimde bulunan üzerime ruhsatlı Glock marka silahım sol elimdeydi. Bu şahıs kapıdan inemeyince aracın camını açtı.

“SİLAHI KENDİMİ SAVUNMAK MAKSADIYLA GÖTÜRDÜM”

O esnada bu şahsın oturmuş olduğu koltukta bacaklarının arasında metal renkli parlayan bir şey görünce silah ya da bıçak olduğu düşüncesine kapıldım. Bu arada şahıslara "Beyler aracınızı buradan alın, aracımızı alıp gideceğiz" dedim. Bu esnada önde oturan şahıs eliyle bana müdahale ederek vurmaya çalışınca silah bulunmayan elimle şahsı engellemeye çalıştım, ancak şahıs 2 eliyle bana müdahale edince elimde silah bulunan sol elimi de istemsizce kendimi savunmak maksadıyla şahsa doğru götürdüm.

“SİLAH BİR ANDA PATLADI”

Şahıs ise halen bana hamle yapıyordu ve elimde bulunan silahı tutuyordu. Bu boğuşma esnasında silah bir anda patladı, ben kesinlikle silahla ateş etmedim. Silah patlayınca şoka girdim. Benim silahım mı patladı, başka bir silah mı patladı onu dahi fark etmedim. Olayın şokuyla bir an önce oradan ayrılmak istedim.

İçinde bulunduğum şok halinden dolayı kendi aracımı kullanamayacağımı düşündüğüm için geldiğim araca değil de Vito marka araca geçtim, Aleyna'da yanımda idi. O da panik halindeydi. Hatırladığım kadarıyla benim kullandığım Mercedes marka aracımı da Hüseyin kullandı. Oradan ayrıldık, almaya gittiğimiz BMV marka aracım da orada kaldı. Ben yaşanan bu olaydan dolayı son derece tedirgin oldum, olayı anlamaya çalıştım.

"OLAYIN NE OLDUĞUNU DAHİ ANLAMADIM"

Babama ulaşmak istedim, ancak babam İngiltere'ye gittiği için uçakta olduğundan kendisine ulaşamadım. Olayın kaza ile olduğunu düşündüğüm için polise gittiğimde kendimi ifade edememekten korktuğum için polise bildirimde bulunmadım. Bunun üzerine kendime yakın hissettiğim için babamın amcaoğlu olan Metin K.'nın yanına gittim. Kendisine detaylarını söylemeden bir olaya karıştığımı söyledim. Metin K.'da bana "Nasıl bir olay?" diye sordu. Ben olayın ne olduğunu dahi anlamadığım için olayı kendisine anlatamadım.

"SİLAHLA ATEŞ ETMEDİM”

Yaşanan olayda ölen ismini bu olaydan dolayı öğrendiğim Kubilay Kaan Kundakçı simli şahsa üzülüyorum. Zaten daha önceden de ailemizde acı bir kaybımız olduğundan güvenlik endişesi duyduğum için bir tatsızlık olmaması adına araçtan inerek bu şahıslara düzgün bir üslupla konuşmak ve bize karşı oluşacak tehlikeyi önlemek amacıyla yanlarına gittim.

Ancak gittiğim an itibari ile araçta bulunan şahıs aracın kapısını ittirerek bana vurdu, eliyle beni iterek vurdu. Ben de kendimi savunma maksatlı refleksle bu şahsın bana vurmasını engellemek amacıyla 2 elimle kendimi savunurken silah ateş aldı. Ben kesinlikle silahla ateş etmedim."

Haberle İlgili Daha Fazlası