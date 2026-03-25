Ümraniye’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Kadayıfçıoğlu, ifadesinde silahın boğuşma sırasında kazara patladığını ve kendisinin ateş etmediğini öne sürdü. Öte yandan olay anına ilişkin paylaşılan ses kayıtları, zanlının araca yaklaşmasının hemen ardından yaklaşık 4 saniye içinde ateş açtığını ve herhangi bir arbede yaşanmadığını ortaya koydu.

İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Türkali Mahallesi’nde 19 Mart’ta meydana gelen olayda, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı olarak aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu

Soruşturma kapsamında 7 şüphelinin tutuklandığı, tutuklanan Kadayıfçıoğlu’nun emniyetteki ifadesinin de dosyaya girdiği öğrenildi.

Kubilay Kaan Kundakçı

“BOĞUŞMA ESNASINDA SİLAH PATLADI”

Alaattin Kadayıfçıoğlu, emniyette verdiği ifadesinde, olayın bir arbede sırasında gerçekleştiğini savundu. Kadayıfçıoğlu, “Boğuşma esnasında silah bir anda patladı, ben kesinlikle silahla ateş etmedim. Silah patlayınca şoka girdim. Silahın bana mı yoksa başka birine mi ait olduğunu dahi fark edemedim. Olayın şokuyla oradan uzaklaştım. Olayın kaza sonucu meydana geldiğini düşündüğüm için polise gidip kendimi ifade edememekten korktum ve bildirimde bulunmadım” ifadelerini kullandı.

“KENDİMİ SAVUNURKEN ATEŞ ALDI”

İfadesinin devamında Kadayıfçıoğlu, olay anına ilişkin detaylar paylaştı. Olası bir gerginliği önlemek amacıyla araçtan indiğini ve karşı taraftaki kişilerle konuşmak istediğini dile getiren Kadayıfçıoğlu, şu açıklamada bulundu:

“Aracın yanına gittiğimde, araçta bulunan kişi kapıyı iterek bana vurdu. Ardından eliyle de müdahalede bulundu. Ben de kendimi korumak amacıyla refleksle hareket ettim. Bu sırada silah ateş aldı. Kesinlikle bilinçli şekilde ateş etmedim.”

KADAYIFÇIOĞLU’NUN İFADESİYLE ÇELİŞEN DETAYLAR…

Öte yandan, gazeteci Emrullah Erdinç tarafından paylaşılan sesli kayıtlarda olayın Kadayıfçıoğlu’nun ifadeleriyle çeliştiği ortaya çıktı. Söz konusu kayıtlarda, zanlının araca yaklaşmasının ardından yaklaşık 4 saniye içinde ateş açtığı ve olay sırasında herhangi bir boğuşma ya da arbede yaşanmadığı görüldü.

Ses kayıtları Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesini çürüttü! Kubilay Kundakçı cinayetinde çarpıcı detay

“ALAATTİN ARAÇTAN İNİP ATEŞ ETTİ”

Cinayeti azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu da ifadesinde olay anına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalaycıoğlu, suçlamaları reddederek kimseyi azmettirmediğini savundu. Olay yerine köpeği teslim etmek amacıyla gittiklerini belirten Kalaycıoğlu, “Olay yerinde eski sevgilim Canbay’ı araçta gördükten sonra Alaattin araçtan indi ve diğer araca doğru ateş etti. Ardından tekrar araca binerek olay yerinden uzaklaştık. Ben ise yol üzerinde araçtan indim” ifadelerini kullandı.

